L’éthique serait-elle obsolète?

La société est décidément étrange.

Caroline Néron s’est fait crucifier sur la place publique après avoir annoncé la faillite de son entreprise. En revanche, Justin Trudeau bénéficie d’une complaisance exceptionnelle en dépit d’allégations d’ingérence pour éviter des poursuites criminelles à SNC-Lavalin.

Si les accusations sont avérées, les travers du premier ministre seraient alors infiniment plus accablants que les quelques reproches qu’on pourrait adresser à la femme d’affaires.

Arrogance

D’une part, on pourrait y voir de l’arrogance. M. Trudeau sait pertinemment que le Canada est un État de droit où, par définition, nul ne peut échapper au respect des normes juridiques, pas même la puissance publique. Or, exercer des pressions auprès de l’ancienne ministre de la Justice, c’est défier l’exigence de séparation entre les sphères politique et judiciaire. Pour des raisons certainement électoralistes, il se serait comporté en despote et aurait donné au Canada l’allure d’une république bananière, avec toutes les conséquences que cela implique.

D’autre part, on pourrait l’accuser de manquer de jugement. SNC-Lavalin dégage une odeur de soufre depuis fort longtemps, et rien ne justifie qu’on épargne à cette entreprise le couperet de la justice. Certes, une condamnation signifierait que SNC-Lavalin serait exclue de tout contrat public pendant 10 ans. Qu’importe ! Pourquoi voudrions-nous donc faire affaire avec une récidiviste de la fraude et de la corruption ? Quant aux 50 000 personnes que SNC-Lavalin emploie à travers le monde, leur avenir n’est pas damné. Les contrats que SNC ne décrochera pas seront obtenus par d’autres firmes, lesquelles embaucheront à leur tour. Les emplois seront déplacés, et non définitivement perdus.

Délinquante

Hier encore, il était naturel de sanctionner une firme délinquante. L’éthique avait prééminence.

Aujourd’hui, le premier ministre est peut-être coupable d’ingérence pour protéger une entreprise à la vertu douteuse. Malgré tout, la société semble vouloir défendre l’un comme l’autre. L’éthique semble obsolète. Sommes-nous réellement tombés si bas ?