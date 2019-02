Le Grand Marché de Québec, un projet qui a du potentiel

Une première visite des lieux et la réponse des marchands démontrent bien que toutes les conditions sont réunies pour doter Québec d’un véritable grand marché public au goût du jour.

Le pari est osé, et l’administration Labeaume pourrait se casser les dents. Les commerçants qui ont choisi d’embarquer aussi. On sentait d’ailleurs beaucoup de fébrilité, mais aussi une certaine nervosité parmi les marchands permanents qui ont décidé de sauter dans l’aventure, jeudi.

«Parlez de nous positivement», a lancé une dame aux journalistes avec une pointe d’inquiétude. D’autres étaient mécontents parce que les journalistes se sont mis à poser des questions au maire sur d’autres sujets, une pratique qui est pourtant tout à fait normale. Quand je vous dis qu’ils sont nerveux...

Il est vrai que le déménagement du marché a fait bien des mécontents. Plusieurs marchands s’y sont d’abord opposés avant de se rallier.

Constat inéluctable

Arthur Cauchon, président de la Coopérative des horticulteurs de Québec, n’y était pas favorable en partant, mais a fini par tracer un constat inéluctable.

«Au Vieux-Port, on était pris avec un site qui ne pouvait plus être développé, m’a-t-il rappelé jeudi lorsque je lui ai demandé ce qui l’avait fait changer d’avis. Si on agrandissait, on coupait du stationnement et on aggravait un problème, et en plus, on n’avait pas de bloc sanitaire, des problèmes d’approvisionnement d’eau. On ne s’en allait nulle part.»

Sis en plein cœur d’ExpoCité, le futur Grand Marché s’annonce prometteur. Déjà, les maquettes dévoilées par l’architecte Pierre Thibault, en 2017, s’avéraient des plus inspirantes.

On nous a promis un endroit rassembleur et unique, et force est d’admettre que les ingrédients semblent réunis.

L’espace est vaste et très lumineux grâce à une abondante fenestration. On a pensé à de nombreuses activités pour les familles. Reste à voir le résultat final, d’ici juin.

Des bémols

Bien qu’on ait choisi de miser sur les produits locaux, il serait intéressant aussi de retrouver quelques kiosques à saveur internationale.

Découvrir de nouveaux ingrédients et produits venus d’ailleurs, ça fait partie du charme d’un marché.

Enfin, l’emplacement de choix réservé à un comptoir de la SAQ laisse perplexe. Il sera pratique de s’y approvisionner, mais on s’éloigne, avec une telle bannière, de l’esprit d’un marché public.