MLS : Fredy Montero de retour à Vancouver

Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé le retour de l’attaquant vedette Fredy Montero, vendredi.

La formation de la Colombie-Britannique lui a accordé un contrat d’une durée de deux ans, dont les détails financiers n’ont pas été révélés.

Montero avait disputé la saison 2017 avec les Whitecaps, avant de se joindre au Sporting CP dans la première division portugaise. Cette formation a d’ailleurs libéré le Colombien, un peu plus tôt dans la journée.

«Je suis honoré et excité d’être de retour, a révélé Montero dans un communiqué. La ville et les partisans nous ont accueillis en 2017 et je suis prêt à marquer des buts et me donner pour ce club une nouvelle fois.»

En 33 joutes lors de son premier passage à Vancouver, l’athlète de 31 ans avait touché le fond du filet à 13 reprises et il avait fourni six passes décisives.

Montero a également connu de très bons moments avec les Sounders de Seattle de 2009 à 2012, marquant notamment 47 buts en 119 parties.