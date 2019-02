Montréal aura sa franchise dans la ligue Overwatch Contenders

Fans d’Overwatch montréalais, réjouissez-vous! La métropole accueillera dès la fin du mois une toute première franchise professionnelle de sport électronique dans la prestigieuse ligue Overwatch Contenders.

Dévoilée jeudi, la nouvelle équipe mise sur pied par OverActive Media et Mirage Sport Électronique sera affiliée au Toronto Defiant, l’une des deux formations canadiennes établies dans l’Overwatch League, et devrait disputer son premier match dès la fin février.

Montréal deviendra ainsi le «club-école» de la franchise torontoise, la ligue Overwatch Contenders se voulant une porte d’entrée vers l’Overwatch League, la plus importante ligue professionnelle consacrée au populaire titre de Blizzard. Pour tracer un parallèle sportif, on peut penser à la relation qui existe entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey.

La formation montréalaise, dont le nom, le logo et la composition seront annoncés au cours des prochains jours, pourra compter sur sept joueurs, deux entraîneurs et un directeur général. Tout ce beau monde sera installé en permanence dans la métropole, au sein d’une première gaming house québécoise.

Autre point intéressant pour les amateurs d’Overwatch, ceux-ci pourront encourager leur équipe montréalaise en personne dès juin au tout nouvel aréna Esports Central, le premier du genre au Québec. Celui-ci sera situé au centre-ville, rue Sainte-Catherine, et pourra accueillir jusqu’à 500 spectateurs. D'ici là, les parties seront diffusées sur le web, en français et en anglais.

En attendant les prochains détails... Go, Montréal, go!