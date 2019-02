Neige et pluie avant le retour du soleil

MONTRÉAL – Des précipitations de neige et de pluie sont prévues, vendredi, avant le retour du soleil à compter de samedi.

Une nouvelle dépression va toucher les régions du centre de la province, vendredi, et devrait laisser entre 15 et 20 centimètres de neige sur certains secteurs, notamment Québec, Charlevoix ou encore Montmagny. Aussi, des vents forts du nord-est réduiront la visibilité.

À Montréal, la neige va se changer en pluie en mi-journée. Une accumulation de neige de 5 cm et des vents d’est de 30 km/h avec rafales à 50 sont attendus. Les températures seront à la hausse, il fera un maximum de 4 ° C vendredi.

À Québec, Environnement Canada prévoit de la neige parfois forte et de poudrerie par endroits au cours de la journée. Une accumulation de 15 cm est attendue. Il fera également plus chaud puisque le mercure affichera un maximum de -2 ° C .

Samedi le soleil sera de retour sur la majorité des secteurs. À Montréal, le ciel sera ensoleillé et il fera un maximum de -3 ° C dans l’après-midi. À Québec, le temps sera nuageux avant que le ciel finisse par se dégager au cours de la soirée.

Dimanche, la journée sera encore ensoleillée pour Montréal, mais aussi pour Québec. Et le beau temps devrait se poursuivre encore pour quelques jours, sur l’ensemble de la province.