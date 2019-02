Piéton retrouvé mort: la police de Lévis oscille entre accident et délit de fuite

Un véhicule de déneigement de la Ville de Lévis a été identifié à la suite de la mort d’un homme de 54 ans jeudi soir, mais la police ignore toujours s’il s’agit d’un bête accident ou d’un délit de fuite.

L’enquête progresse, mais le mystère demeure entier. Un véhicule lourd sera expertisé et son conducteur a été rencontré. Ce dernier n’a pas été arrêté.

Cette déneigeuse serait la seule dans la mire des autorités. Un témoin croit que le déneigeur aurait fauché l’individu, mais il n’a pas vu l’impact.

Le Bureau du coroner, qui pratiquera une autopsie, a confirmé que la victime est Rock Parent, un homme de 54 ans qui habite à proximité. La famille n’avait pas beaucoup plus d’informations.

Déplacements difficiles

« Il a un handicap et il ne peut pas travailler. Ce n’est pas évident de marcher avec la neige. Il avait ses problèmes, mais personne ne mérite de finir comme ça. On a perdu notre mère récemment et il venait me voir quand il était mal pris. Un accident avec un poids lourd, ça peut arriver », a confié son frère, Alain Parent.

Un citoyen a d’abord rapporté à la police, vers 19 h jeudi, la présence du piéton, inerte et couvert de sang, à l’intersection des rues Langelier et des Voitures-d’Eau, dans le secteur Lauzon.

« J’ai entendu le boum. C’est après que j’ai réalisé, en m’approchant, que c’est quelqu’un qui avait été frappé, à terre, qui gisait et qui saignait beaucoup », a dit à TVA Nouvelles un témoin de la scène.

Le porte-parole de la police, Patrick Martel, a fait savoir que des expertises seront faites « sur un véhicule de déneigement de la Ville » qui a été retrouvé le soir même grâce aux informations fournies par des témoins.

Questions

Même si le véhicule était officiellement lié au drame, rien ne permet d’établir pour le moment qu’un geste criminel a été posé.

Le conducteur a-t-il réalisé l’impact ? A-t-il poursuivi son chemin volontairement pour fuir les lieux ?

La direction des communications de la Ville de Lévis a préféré réserver ses commentaires pour plus tard.

Il est trop tôt encore pour statuer sur le sort du conducteur impliqué.