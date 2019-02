P.K. est-il bien en selle à Nashville?

Les qualificatifs sont nombreux pour résumer la carrière de Shea Weber qui, hier soir, dans un amphithéâtre qu’il a fréquenté pendant 11 ans, disputait un 900e match.

Il a participé à de grands événements, notamment les Jeux olympiques. Un défenseur à qui l’on avait confié de grandes responsabilités parce qu’il est dans un chef de file.

Cependant, il y a une ombre au tableau : la fameuse coupe Stanley.

Captures d’écran, TVA Sports

Il a fait chou blanc à Nashville, et ça s’était terminé sur une mauvaise note lors du match ultime de la finale de l’Association de l’Ouest à San Jose.

À Montréal, l’équipe a changé de personnalité, mais on sait très bien que ça va prendre un certain temps. Aura-t-il encore toute l’énergie pour atteindre l’objectif ?

Que Weber dispute son 900e match à Nashville est un scénario particulier parce qu’il remet en question la transaction impliquant l’un des joueurs les plus populaires chez les partisans du Canadien, P.K. Subban.

On serait tenté d’affirmer qu’on a tourné la page, ça fait maintenant trois ans, il est temps de passer à autre chose.

Mais, on ne peut échapper à l’inévitable. On veut savoir qui sort gagnant de cette transaction majeure.

Trois ans plus tard, on peut déjà établir des comparaisons et réaliser avec encore plus d’arguments que les deux organisations ont comblé un besoin essentiel.

Il dérange

Le Canadien ne voulait plus d’un joueur qui dérange, mais qui demeure tout de même un défenseur de haut niveau, un gagnant du trophée Norris. Marc Bergevin et les décideurs de l’organisation recherchaient une certaine sérénité au sein d’un vestiaire trop turbulent. Weber est arrivé avec le titre du « shérif est en ville ». Et, cette saison, on a confirmé qu’il avait des responsabilités accrues en lui confiant le rôle de capitaine de la troupe.

À Nashville, les Predators ont accueilli un patineur qui a rapidement conquis les partisans de l’équipe. P.K. ne laisse personne indifférent. Il prend de l’espace, certains vétérans de l’équipe l’ont remis rapidement à sa place, il fait constamment la manchette, il aime la publicité. C’est un athlète qui consacre temps et argent à la communauté... on n’a qu’à penser à sa contribution pour l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Toutefois, les Predators n’ont toujours pas gagné la coupe Stanley.

Vont-ils y parvenir cette saison ? La compétition est féroce et l’équipe peut-elle rivaliser avec les meilleures de la ligue ? Sans doute, mais a-t-elle les éléments pour faire la différence ?

Au tableau des résultats, Subban a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017. Weber a perdu une série contre les Rangers de New York. L’an dernier, Weber s’est retrouvé sur la touche alors que les Predators étaient éliminés au deuxième tour par les Jets de Winnipeg.

Les mêmes ressources

Les Predators, ne l’oublions pas, ont accueilli dans leur organisation un défenseur plus jeune. À Montréal, le CH espère que Weber saura se démarquer, bien que les dernières années ont laissé voir un défenseur qui n’avait plus les mêmes ressources qu’à ses belles années à Nashville.

Par contre, il faut reconnaître que l’étonnante saison du Canadien s’explique par différents facteurs... et que l’impact de Weber a certainement influencé les résultats. Avant le match d’hier soir, le Tricolore avait une fiche de 20-10-2 depuis le retour du capitaine.

Ce qu’on doit retenir, c’est que les Predators, éventuellement, auront d’importantes décisions à prendre. Si cette équipe ne parvient pas à passer la dernière audition pendant les séries éliminatoires, devra-t-elle revoir la philosophie de l’équipe ? Devra-t-on apporter des changements majeurs chez les effectifs ?

Après la saison 2019-2020, Roman Josi, capitaine de l’équipe, deviendra joueur autonome sans restriction. Il touche présentement un salaire de 4 M$. Josi exigera sans aucun doute un salaire similaire à celui de P.K., 9 M$.Est-ce que deux défenseurs réclamant un salaire de 9 M$ peuvent évoluer dans la même formation ?

C’est possible puisqu’on prévoit que le plafond salarial sera de 87 M$ dans deux ans. Du moins, ce sont les projections. Mais, pour les Predators, une équipe à budget et non une équipe à plafond salarial, il est fort possible que David Poile devra trancher entre Josi et Subban. Et vous connaissez sans aucun doute la réponse : Josi n’est pas un intouchable, mais presque.

Une possibilité

Se pourrait-il que P.K. change d’adresse ?

C’est une possibilité. L’an dernier, les rumeurs voulaient que Poile cherche à connaître ce que le marché pouvait offrir aux Predators si jamais Subban se retrouvait dans la vitrine.

Les Predators ont déjà Ryan Ellis et Mattias Ekholm, engagés pour plusieurs saisons. Ekholm est la plus importante aubaine de la ligue à 3,5 M$ pour encore quatre ans. Et, cette saison, il est le meilleur défenseur de l’équipe. Subban pourrait-il devenir un joueur attrayant sur le marché des transactions ?

Et Nashville sera à la recherche de renfort en attaque.