Révolution : les préauditions à Québec

Jusqu’à dimanche, les danseuses et les danseurs de tous les styles pourront faire valoir leur talent lors des préauditions pour la très populaire émission Révolution, qui a conquis les amateurs de danse du Québec au cours de la saison d’automne 2018, à TVA. Envie d’entrer dans la danse? Rendez-vous à l’Hôtel Hilton Québec dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, entre 8 h et 20 h. Sarah-Jeanne Labrosse sera toujours à la barre de l’émission, présentée à l’automne prochain. Elle profitera de son passage à Québec pour faire un saut au Carnaval. Venez la saluer entre 12 h et 13 h 30.