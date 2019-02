Saisie de 10 armes à Saguenay, dont une mitraillette M-16

SAGUENAY | Dix armes ont été saisies, ainsi que des munitions, lors de deux perquisitions menées jeudi à Saguenay. Les armes avaient été volées en 2011 et en 2016, selon l’enquête policière.

Parmi ces armes, on retrouve un AR-15 que la police de Saguenay dit qu'il s'apparente à une mitraillette américaine M-16.

Or, on ne sait pas si l’AR-15 en question est semi-automatique ou automatique et s’il était utilisé avec des munitions de petit ou de gros calibre.

Un homme âgé de 69 ans, Louis Lagaçé, a été accusé de quatre chefs en rapport avec cette opération.

Le 1er janvier dernier, Lagaçé s’était barricadé dans sa remise et avait accueilli les agents avec un coup de feu à travers la porte. C’est à la suite de cet événement que la police a continué son enquête pour aboutir aux perquisitions.

Un citoyen du secteur Chicoutimi-Nord, où la police a aussi retrouvé des armes, n'a pas été inculpé.

Lagaçé subira une évaluation psychiatrique concernant sa responsabilité criminelle.