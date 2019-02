SNC-Lavalin: Justin Trudeau s’embourbe

Plus les jours passent, plus le premier ministre Justin Trudeau s’embourbe dans ce qu’on appelle maintenant l’«affaire» SNC-Lavalin.

Cette semaine, j’écrivais que M. Trudeau, contrairement à son père, n’est pas de la trempe des grands stratèges politiques. Force est maintenant de constater que cette observation est en fait un euphémisme.

Dans la foulée de la démission choc de son ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, le plus inquiétant pour son gouvernement en pleine année électorale est que le premier ministre multiplie les déclarations contradictoires.

Et ce, hormis pour sa seule constante dans toute cette histoire à l’effet qu’il n’aurait jamais tenté lui-même de faire pression sur Mme Wilson-Raybould pour qu’elle approuve une «entente de réparation» à SNC-Lavalin au lieu de risquer un procès criminel et ses conséquences potentiellement graves pour des milliers d’emplois.

Le tout, comme s’il s’agissait d’un numéro d’effeuillage politique, pendant que M. Trudeau y ajoute un nouvel angle inusité à chaque jour.

Le dernier en date : aujourd’hui, Justin Trudeau a déclaré ceci : si l’ex-président du Conseil du trésor Scott Brison n’avait pas quitté la politique, il n’aurait pas eu à procéder à un remaniement ministériel. Ce qui veut dire, selon M. Trudeau, que Mme Wilson-Raybould serait encore et toujours ministre de la Justice et Procureure générale au lieu d’avoir été rétrogradée aux Anciens Combattants.

Ouf. Cette déclaration est tellement surréaliste qu’elle en donne le torticolis.

Par où commencer?

Commençons par rappeler les faits.

À la mi-janvier, suite au départ de Scott Brison, Justin Trudeau procède à un remaniement ministériel.

Jody Wilson-Raybould est rétrogradée de la Justice aux Anciens Combattants. C’est en effet une rétrogradation majeure. La rumeur à ce moment-là – et j’insiste sur le mot «rumeur» -, voulait que cette rétrogradation serait le produit de frictions répétées entre la ministre et l’entourage de Justin Trudeau et une «performance» décevante au ministère de la Justice. De son côté, Mme Wilson-Raybould niait qu’elle avait été rétrogradée. Qui plus est, elle se disait très fière de ce qu’elle avait accompli à la Justice et se disait enthousiaste à l’idée de son nouveau poste aux Anciens Combattants.

David Lametti la remplace comme ministre de la Justice et Procureur général du Canada.

Jane Philpott passe du ministère des Services aux Autochtones pour remplacer Scott Brison à la présidence du Conseil du trésor.

Seamus O’Regan passe des Anciens Combattants au ministère des Services aux Autochtones.

Pourquoi ce rappel?

Pour une simple raison.

Si le premier ministre n’avait pas voulu rétrograder volontairement Mme Wilson-Raybould – ce qu’il fit en la plaçant aux Anciens Combattants -, il avait une de deux possibilités devant lui.

Soit qu’il la laissait à la Justice et envoyait David Lametti aux Anciens combattants.

Soit qu’il la nommait à un poste tout au moins aussi prestigieux et influent que la Justice, c’est-à-dire à la présidence du Conseil du trésor.

Or, en choisissant plutôt de rétrograder Mme Wilson-Raybould, l’impression laissée est celle d’une punition.

Reste maintenant à savoir pour quelle raison?

Était-ce parce que le premier minister avait jugé que sa «performance» à la Justice était décevante?

Ou était-ce parce que Mme Wilson-Raybould aurait refusé de favoriser une entre de réparation pour SNC-Lavalin qui aurait protéger des milliers d’emplois au Québec et dans le reste du Canada?

Ou était-ce une combinaison des deux?

À suivre...