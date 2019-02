Trafic de drogue: Trump vante le recours à la peine de mort en Chine

WASHINGTON | Le président Donald Trump a salué vendredi le recours par la Chine à la peine de mort à l’encontre des trafiquants de drogue, suggérant que les États-Unis auraient intérêt à faire de même pour mieux lutter contre ce problème.

En Chine, les trafiquants de drogue sont sanctionnés par «quelque chose qui s’appelle la peine de mort», a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison Blanche. «Nos criminels trafiquants de drogue récoltent un “et pourquoi pas une amende”?», a-t-il ironisé.

«Donc si nous voulons être intelligents, nous pouvons l’être. On peut stopper le problème de la drogue. On peut y mettre fin bien plus vite qu’on ne le pense», a-t-il ajouté.

Et le président américain de relater une conversation qu’il a eue avec son homologue Xi Jinping.

«Vous êtes 1,4 milliard. Comment ça vous n’avez pas de problèmes de drogue?»

«Non, nous n’avons pas de problèmes de drogue», lui a répondu le président chinois, selon Donald Trump.

«Pourquoi?»

«La peine de mort. Nous punissons les vendeurs de drogue de la peine de mort», a relaté Donald Trump. «Fin du problème»