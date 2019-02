Affrontement contre le Lightning: une motivation de plus pour le Canadien

TAMPA | Jonathan Drouin porte l’uniforme du Canadien depuis maintenant deux ans, mais une visite au Amalie Arena garde un cachet particulier.

Drouin a une bonne mémoire. Il sait très bien qu’il n’a toujours pas goûté à la victoire sur la glace de son ancienne équipe. En trois visites à Tampa depuis l’an dernier, le CH a perdu trois fois (0-2-1).

« Oui, il y a encore une motivation de plus pour moi, a reconnu Drouin à sa sortie d’un entraînement au Amalie Arena. Quand tu te fais échanger et que tu joues contre ton ancienne équipe, tu veux gagner encore plus le match. On n’a pas encore gagné à Tampa en deux ans. Le Lightning a une bonne équipe. »

« Mais à cette période de l’année, la motivation est déjà assez grande, a-t-il continué. On a besoin des deux points, surtout après un revers à Nashville. »

Après les Jets, les Maple Leafs et les Predators, le Tricolore croisera une autre grande puissance de la LNH sur son chemin. Il s’agit même de la meilleure des 31 équipes du circuit avec un dossier ahurissant de 43-11-4.

« Quand tu regardes les matchs du Lightning et les statistiques individuelles ou collectives, tu remarques qu’ils n’ont pratiquement pas de faiblesses, a souligné Drouin. Ils ont une bonne défensive, un très bon gardien et des attaquants dangereux. Ils ont un différentiel pour les buts marqués et les buts accordés de plus 50 environ (+67). Ils ont atteint un autre niveau cette année. »

Une équipe équilibrée

À son dernier passage à Tampa, le CH avait tenu tête à la bande à Jon Cooper dans un revers de 6 à 5. Adam Erne avait marqué deux buts en troisième période pour conduire les siens à une victoire.

« Ils ont deux trios extrêmement dangereux, mais ils ont aussi quatre bons trios, a mentionné Claude Julien. Au dernier match, c’était le quatrième trio du Lightning qui avait marqué le but vainqueur. On n’avait pas bien protégé l’enclave sur ce jeu. Notre gardien (Niemi) avait connu un match difficile. Avec un gardien à la hauteur, on aurait probablement gagné. Je ne veux pas le blâmer, mais juste rappeler une réalité. »

« Nous avons démontré que nous pouvons les suivre et rivaliser avec eux, a renchéri le défenseur Jeff Petry. Ils ont plusieurs armes offensives et nous devrons trouver des façons pour les ralentir. Pour gagner, nous aurons besoin d’un bon match défensif. »

Une intelligence rare

Quand Julien parle de deux trios redoutables chez le Lightning, il fait référence aux unités de Brayden Point au centre de Yanni Gourde et de Nikita Kucherov et de Steven Stamkos au centre d’Ondrej Palat et Tyler Johnson.

Avec un but et trois passes à son dernier match contre les Stars de Dallas, Kucherov a atteint le plateau des 90 points (92 points) à son 58e match de la saison.

« Je voyais le talent de Kucherov depuis longtemps, a précisé Drouin. J’avais joué contre lui dans la LHJMQ. Il était à Rouyn-Noranda et on remarquait son talent unique. Sa plus grande force, c’est qu’il peut se démarquer et trouver des endroits sur la patinoire où personne ne sait qu’il s’y trouve. C’est un joueur très intelligent. Oui, il a du talent, mais il a une intelligence du jeu encore plus grande. Il fait partie du top trois ou du top deux de la LNH. »