Une partie du toit d’un supermarché de Lévis s’effondre

Un marché d’alimentation a subi des dommages en raison d’un effondrement d’une partie de la toiture survenu dans le secteur de Saint-Étienne, à Lévis.

Les services d’urgence sont présentement au Métro Plus, au 3045 route Lagueux. Le poids élevé sur le toit aurait fait des dégâts.

«C’est moins pire qu’on pensait au départ. Les employés et les clients sont sortis. Nous avons deux blessés mineurs et plus personne ne peut rentrer dans le bâtiment pour l’instant», explique François Dubé, des pompiers de Lévis.

Une vingtaine de pompiers sont sur les lieux.

L’effondrement s’est produit dans la section de la boucherie, un endroit où les clients ne circulent habituellement pas dans l’épicerie.

Ailleurs, des drames se sont déjà produits. Un problème de structure est à l'origine de la mort de trois travailleuses de l'entreprise Gourmet à Morin-Heights en mars 2008.

La CSST a tenu l'entreprise responsable de l'effondrement du toit de son entrepôt alimentaire.

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a justement publié un communiqué à cet effet jeudi.

«Plusieurs régions du Québec seront touchées par d’importantes précipitations de neige, alors nous vous recommandons de déneiger vos toitures et vos abris d’auto afin d’éviter tout risque d’effondrement. Soyez vigilant, car en tant que propriétaire d’un bâtiment, vous êtes le premier responsable de la sécurité du public qui fréquente votre bâtiment ou qui y accède», peut-on lire.