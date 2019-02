Une perle au sein d’un quatrième trio

TAMPA | Il y a les gros noms avec les Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point, Victor Hedman, Ryan McDonagh et Andreï Vasilevskiy. Si le Lightning a construit son équipe avec de très bonnes fondations, cette équipe a aussi une profondeur remarquable grâce à de bons repêchages et un bon développement dans la Ligue américaine avec le Crunch de Syracuse.

« La force de notre équipe, c’est notre profondeur, a clamé l’ailier Yanni Gourde. Nous pouvons bouger des gars de notre quatrième trio sur une deuxième unité. Il y a de la profondeur à toutes nos positions. Nous ne sommes jamais trop stressés. »

Mathieu Joseph incarne parfaitement la profondeur du Lightning. Il se retrouve à l’aile droite au sein du quatrième trio en compagnie de Cédric Paquette et d’Adam Erne.

« Mathieu a beaucoup de talent, il jouerait au sein d’un trio plus offensif dans la majorité des équipes de la LNH, a mentionné le centre Brayden Point. Il y a des matchs où il a joué au sein de notre top six et il n’a jamais déçu. Mathieu est très rapide, il termine ses mises en échec et il a un bon potentiel offensif. Malgré un temps de jeu limité, il a déjà marqué 13 buts. »

Heureux de son sort

Après une saison sous la gouverne de Benoit Groulx à Syracuse, Joseph a fait le saut cette saison à Tampa. À ses 49 premiers matchs dans la LNH, il a amassé 20 points (13 buts, 7 passes) et il présente un dossier de +7. Si les Gourde et Point le décrivent comme un ailier avec un plus grand potentiel que son utilisation actuelle, Joseph ne se plaindra jamais de son sort.

« Je joue à la place où Cooper me dit de jouer, a répliqué Joseph. Ça ne me dérange absolument pas. Je peux donner du rythme à l’équipe avec une bonne présence physique ou en jouant bien dans mon territoire. Je trouve aussi des façons de produire un peu offensivement. Que je joue cinq minutes ou 15 minutes, c’est correct pour moi. Je reste une recrue. »

« Je n’avais pas trop d’attentes au camp, a-t-il continué. J’essayais juste de jouer du mieux que je pouvais. Le Lightning m’a donné une chance et j’ai réussi à la saisir. Mais je refuse de m’emballer. Je garde ça au jour le jour. C’est une fierté pour moi de me retrouver dans la LNH à un jeune âge avec une équipe aussi compétitive. Ça forge aussi mon caractère en jouant pour une équipe où les standards sont aussi élevés. Le Lightning est une organisation de classe. »

Joseph, qui a fêté ses 22 ans le 9 février, est très reconnaissant du travail de Groulx la saison dernière à Syracuse.

« Ben m’a très bien préparé à faire le saut dans la LNH. Je pense que j’avais déjà de bonnes qualités et que je travaillais fort, mais il m’a amené à un autre niveau. Ben a du caractère et j’ai écouté ses conseils. Il a fait de moi un meilleur joueur en peu de temps. Je suis chanceux d’avoir croisé Ben Groulx sur mon chemin à Syracuse. C’est aussi la philosophie du Lightning. Plusieurs joueurs passent par Syracuse avant de monter à Tampa et quand les jeunes arrivent, ils sont prêts. »