BISSON, Réjean



À son domicile, le 5 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Réjean Bisson fils de feu Clément Bisson et de feu Germaine Nicole. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Philémon. Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Réal, Nicole et Yolande (feu Jean-Paul Bouchard) ainsi que ses oncles Maurice Nicole (feu Colette Roy) et Jean-Paul Delisle (feu Yvette Nicole). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués à notre frère. Monsieur Bisson a été confié pour crémation à la