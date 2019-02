VIGNEAULT, Raynald



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 8 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raynald Vigneault, époux de dame Raymonde Roy. Né à Limoilou le 24 mai 1940, il était le fils de feu dame Gabrielle Tremblay et de feu monsieur Bernardin Vigneault. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 16 h.Les cendres seront déposées au cimetière La Souvenance à une date ultérieure. Outre son épouse Raymonde, monsieur Vigneault laisse dans le deuil ses fils: Martin, Pierre-Luc (Marie-Josée Laprise); ses petits-enfants: Mya, Liam-Alexim, Ezékiel; ses frères: Yvan (Monique Boucher), Jean-Noël (Denise Paradis), Hélène Robitaille (feu Marcel), Jeanne d'Arc Audette (feu Édouard); de la famille Roy: Raymond (Linda Cousineau) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CRCEO, du CLSC Orléans et les soins palliatifs du Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale Site : www.jeffreyhale.org, Tél. : 418-684-2260. Les funérailles sont sous la direction de