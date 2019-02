MALO, Martin



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 8 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Martin Malo, époux de madame Marie-Noëlle Moisan et fils de feu Eugène Malo et de feu Marianne Martin. Il demeurait à Sainte-Claire natif de Saint-Ours sur Richelieu.Une cérémonie sera célébrée en la mémoire de monsieur Malo à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Audray; ses frères et sœurs, son beau-frère ainsi que ses neveux et nièces et ami(e)s. Un merci spécial au personnel et bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la