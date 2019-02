GUILLEMETTE, Doris Doyer



Au CSSS Trois-Rivières, le 5 février 2019, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée madame Doris Doyer, épouse de feu monsieur André Guillemette, fille de feu madame Aurore Laflamme et de feu monsieur Napoléon Doyer. Elle demeurait à Trois-Rivières, autrefois de Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 février 2019, de 19h à 21h,, de 10h à 12h et de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine et Jean (Céline Bergeron); ses petits-enfants: Véronique, Marc-André, Audrey (Guillaume), Michaël (Marilou) et Valérie; ses arrière-petits-enfants: Shawn, Anthony, Angeliyah, Andrew, Jasmine, Mathis et Élie; ses frères et sœurs: Rita (Lucien), Roger, feu Lorraine (feu Jean-Marc), feu Jeannine (Lucien), feu Maurice (Lili), feu Jean-Paul et feu Rolande (feu Jean-Paul); ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone: 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.