À l’enfant qui ne vient pas

Puisqu’il s’agit de son histoire, on ne peut qualifier de roman le livre Épiphanie que signe Myriam Beaudoin. Mais de « récit poétique » certainement, qui raconte bellement le désir d’enfant.

Myriam Beaudoin avait signé trois ouvrages dans la décennie 2000, tous salués à leur parution. S’en est suivi un silence littéraire de dix ans. C’est qu’un autre projet l’a occupée pendant ces années-là : avoir un enfant.

Le parcours fut jonché d’obstacles, ce qu’elle raconte dans Épiphanie. Mais elle le fait avec un pas de recul qui lui permet de lier espoir, peine, rage et tendresse, avec un soupçon d’autodérision. La plume de l’auteure déploie avec précision ces sentiments.

Elle n’est pas la première femme à se buter à l’attente constamment déçue d’une grossesse qui devient obsession. Mais dans son cas, elle a poussé loin le parcours de la combattante, convaincue que c’était « son » tour et qu’il ne s’agissait que de trouver la bonne voie pour y arriver. Après tout, elle était en parfaite santé : rien ne pouvait expliquer son infertilité.

Photo courtoisie

Alors, perfectionniste et entêtée, elle va s’appliquer à être parfaite. Elle ira tous les voir, celles et ceux qui jurent avoir la potion magique pour l’aider : yoga, homéopathie, ostéopathie, médecine chinoise, herboristerie, réflexologie, art-thérapie, cartes du ciel et autres pensées positives. Sans oublier la clinique de fertilité.

Chacune de ces antichambres du désespoir est décrite avec un mélange d’amertume et de sourire en coin. Rien de rien ne marchera.

L’entourage qui encourage la future-maman-qui-n’y-arrive-pas n’est pas davantage à la hauteur. On lit : « Ne t’inquiète donc pas, ça va marcher, dit celle [...] qui est tombée enceinte avec un stérilet », « La fertilité est un privilège et non un droit, précise l’imbécile qui tente de me réconforter »... Qui peut comprendre ? Peut-être tout simplement celui ou celle à qui tous ces efforts sont destinés.

L’auteure va donc écrire à cet enfant qui ne vient toujours pas, et les vibrants poèmes qui ponctuent son récit sont autant de cailloux qui permettent de garder le cap sur l’essentiel.

Sans oublier, dans l’ombre, cette force tranquille : son conjoint, toujours présent.

Après « plus de dix ans passés à être occupée, obsédée à mettre au monde un enfant qui ne voulait pas naître de moi », Myriam Beaudoin, épuisée, ira se retrancher chez les Recluses missionnaires de Montréal. Elle n’a pas la foi, mais un grand besoin de détachement.

C’est là que son désir d’enfanter se transformera. Vient donc l’étape de l’adoption, en se tournant vers celle possible au Québec par l’entremise de la DPJ.

Il y aura encore un espoir déçu : un bébé qui passera comme « une étoile filante de six semaines ». Avant qu’enfin arrive, pour de bon, la petite fille si ardemment désirée, à qui ce livre est dédié. Le parcours en aura valu la peine, pour l’auteure comme pour les lecteurs.