À savoir sur les passeports

Bien que l’on passe des jours à penser quoi mettre dans ses valises, au moment ultime du départ, la seule véritable chose qui nous importe est l’assurance d’avoir son passeport en main. Normal, car sans lui on ne peut quitter le pays. Cet important document exige donc qu’on en prenne grand soin. Voici quelques informations et conseils.

1. Peu importe où l’on se trouve, il FAUT TOUJOURS le ranger en lieu sûr et à l’abri des intempéries. Un passeport endommagé peut valoir un refus aux postes frontaliers et à bord des avions.

2. Sachez que de nombreuses déclarations de passeports endommagés, perdus ou volés, peuvent occasionner des restrictions au moment de présenter une nouvelle demande.

3. La date fatidique pour renouveler son passeport est de six mois précédant la date inscrite sur ce dernier. Plusieurs pays appliquent rigoureusement cette règle, mais dans certains pays ce délai est réduit à trois mois. Il faut bien s’informer des exigences de chaque pays avant de partir.

4. Certains pays comme l’Afrique du Sud exigent que le passeport ait au moins deux pages vierges qui se font face et qui sont libres de tout tampon. Ces dernières seront utilisées pour le permis de séjour temporaire. Si l’on prévoit voyager dans les pays voisins et revenir en Afrique du Sud, il faut s’assurer d’avoir suffisamment de pages libres, faute de quoi on pourrait se voir refuser au moment de l’embarquement.

5. Il est maintenant possible d’avoir un passeport valide pendant 10 ans. Si ce dernier est parfait pour les gens qui ne voyagent qu’une ou deux fois par année, il ne représente aucun intérêt pour les grands voyageurs. Il coûte plus cher et donne le même nombre de pages (36) que celui qui est valide cinq ans.

6. Si l’on voyage avec un enfant (15 ans et moins), les parents/tuteurs légaux ne doivent JAMAIS signer le passeport de ce dernier, car cela le rendra invalide. Par contre, l’enfant peut le signer, mais la section réservée à la signature peut également être laissée vierge, surtout lorsqu’il s’agit d’un tout-petit. Au Canada, seuls les documents de voyage canadiens pour adultes doivent être signés. Il peut cependant arriver que, dans certains pays, on exige la signature des parents. Donc, si vous voyagez avec des enfants, il peut s’avérer utile d’imprimer une copie de la loi canadienne (www.canada.ca) pour la montrer au douanier du pays visité et ainsi éviter de signer le passeport de son enfant, ce qui le rendrait invalide au Canada.