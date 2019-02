LETELLIER, Marcel



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 11 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marcel Letellier, fils de feu Eugène Letellier et de feu Marie-Ange Juneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9 h. Il laisse dans le deuil, son fils et sa fille: Mark Letellier (Christina Gaulin) et Marie-Claude Letellier (Jérôme Mulhbacher); son petit-fils Arthur Mulhbacher, ses frères et sœurs: feu Paul-Eugène (Lise Blanchette), feu Pierrette (feu Jean Boutet), feu Roland, feu Robert, Jacqueline (feu Réjean Chaput), Thérèse (feu Gaston Larocque), Noëlla (feu Gaston Gauthier), Jean-Marie, feu Florent, Claudette (feu Roméo Larocque), André (feu Pierrette Verret), Gaston (Huguette Tardif), feu Adrien (feu Fernande Verreault), Lise (feu Roland Trottier), feu Colette (feu Fernand Verreault), Jeannine (feu Raynald Verreault), feu Fernand (Marielle Laroche) et Diane (Roger Morency) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont sa grande amie Diane Dubé. La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont accompagné ainsi que tout le personnel du 300 de l'Hôpital Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, G1K 6M7, Tél : 418-524-2626. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.