JULIEN, Claire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Claire Julien, survenu à Québec le 27 janvier 2019, à l'âge de 62 ans. Emprisonnée dans son corps par une maladie dégénérative (AMS), elle est maintenant libérée. Elle était la fille de feu Françoise Cartier et de feu Germain Julien. Elle habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis, dès 13h30, à laElle laisse dans le deuil sa fille Kim Arseneault (Louis-Philippe Gagnon); ses petits- enfants: Lukas, Emma et Lyvia; ses sœurs et son frère: Nicole (Jean-Yves Dion), Claude (Pierrette Girard) et Hélène (Christian Badeau); son cousin Pierre Jacques, sa cousine Louise Jacques, ses neveux et nièces sans oublier ses précieux collègues de travail et amis. La famille tient à adresser des remerciements chaleureux au personnel du Centre d'hébergement d'Assise qui ont eu la patience, la bonté et la compétence pour apporter le soutien requis à Claire et lui donner une qualité de vie malgré son état.