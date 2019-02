CHANHDA RODRIGUE, Mathis



À la Maison Lemerveil Suzanne Vachon, le 10 février 2019 à l'âge de 13 ans est décédé Mathis Chanhda-Rodrigue, fils de Sonemany Chanhda et de Frédéric Rodrigue. Il demeurait à Lévis (St-Nicolas). Il laisse dans le deuil sa soeur Coralie, ses oncles et tantes, cousins, cousines, petits-cousins et petites-cousines, parents et ami(e)s, ses compagnons de classe ainsi que ses accompagnateurs: Anthéa Martineau, Isabelle Deschênes, Fanny Cayer, Maude Lortie, Jeanne Lemieux-Huard, Cynthia Cassivi et les gens de la ressource intermédiaire de Mariette Bellerive. La famille recevra les condoléances à la résidencede 9h à 11h15.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des écoles Anne Hébert et Madeleine Bergeron qui ont contribué à son développement et à son bien-être ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs pédiatriques du CHU de Québec dont le Dr Hélène Roy et le Dr Julie Laflamme , son neurologue le Dr Renée Myriam Boucher et toute l'équipe de la Maison Lemerveil Suzanne Vachon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à fondation de la Maison Lemerveil Suzanne Vachon. Des formulaires seront disponibles au salon.