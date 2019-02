Commissions scolaires: au bistouri!

La CAQ a de grandes ambitions pour changer des choses en matière d’éducation. En ce début de mandat, nous entendons toutes ces annonces. Cette semaine, le ministre Roberge a imposé des récréations obligatoires et déposé son projet de loi sur les maternelles 4 ans.

L’éducation est difficile à changer. Un énorme réseau dirigé par des fonctionnaires ayant déjà leurs propres idées. Des syndicats d’enseignants réfractaires aux changements, même à ce qui semble faire l’unanimité. Par-dessus tout, des commissions scolaires servent d’intermédiaires entre les décisions et leur implantation dans le réseau public.

Dans le cas de la CAQ, le portrait est encore plus compliqué. Pourquoi ? La CAQ veut faire beaucoup de changements et la CAQ a les commissions scolaires complètement à dos. Je vous rappelle que François Legault a promis de mettre la hache dans les élections scolaires et d’éliminer les commissions scolaires dans leur forme actuelle.