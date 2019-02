Dans les rêves de Tahar Ben Jelloun

Dans son tout nouveau roman, l’écrivain Tahar Ben Jelloun, qui est membre de l’Académie Goncourt, propose avec beaucoup d’humour une solution radicale à l’insomnie !

L’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun a écrit tant de livres au cours des cinquante dernières années – dont L’enfant de sable, La nuit sacrée et Le racisme expliqué à ma fille –, qu’on a d’emblée renoncé à les compter. « Je ne fais que ça, écrire, explique-t-il lors de l’entretien téléphonique qu’il nous a récemment accordé. Une fois que je suis sur un sujet qui m’intéresse, je vais y travailler tous les jours sans prendre de vacances. Ensuite, je vais prendre plaisir à peaufiner, à réécrire, à enlever le gras, à supprimer les mauvaises choses. Et puis quand c’est fini, je suis angoissé de savoir comment il va être reçu. Pour moi, chaque livre est toujours le premier livre et chaque fois, je me dis : oh là là... J’espère que les lecteurs vont aimer ! »

Ce qui nous amène à parler de L’insomnie, son petit dernier. De fait, on n’a eu qu’à parcourir rapidement le résumé figurant en quatrième de couverture pour avoir très envie de le lire, ce roman sentant encore l’encre fraîche racontant l’histoire d’un scénariste de Tanger qui, après avoir très longtemps souffert d’insomnie, découvrira un remède tout simple pour y remédier et recommencer à dormir comme un bébé : tuer des gens, chaque nouveau meurtre lui rapportant des points crédits sommeil.

« La blague qu’on me fait donc maintenant assez souvent, c’est : “Alors, qui est-ce que tu as tué cette nuit pour pouvoir dormir ?” », confie Tahar Ben Jelloun.

Dans un état second

À l’instar de son narrateur, qu’il ne nommera d’ailleurs jamais, Tahar Ben Jelloun est lui aussi tourmenté par l’insomnie depuis des lustres. Ou, pour être plus précis, depuis le milieu des années 1960, lorsqu’à la suite d’une manifestation pacifique, il a été emprisonné avec une centaine d’autres étudiants dans un camp de redressement militaire au Maroc. « Ça a été un réel traumatisme, précise-t-il. Les conditions étaient tellement inhumaines que j’en ai perdu le sommeil. Aujourd’hui, ça va et ça vient, je vis avec. Mais comme c’est un problème qui concerne beaucoup de gens, j’ai eu envie d’en parler de façon légère, parce que lorsqu’on a une insomnie tenace, on est prêt à n’importe quoi pour dormir. »

Photo courtoisie

C’est à la mort de sa propre mère que l’idée de cet homme devant occire quelqu’un pour réussir à roupiller a peu à peu germé dans son esprit. « Elle était très malade et je m’en suis occupé pendant trois ans, souligne Tahar Ben Jelloun. Et le jour où elle est décédée, j’ai pensé : houla, je vais sûrement passer une nuit terrible. Mais ça a été tout le contraire. J’étais soulagé parce que ma mère ne souffrait plus et cette nuit-là, j’ai très bien dormi... »

Son narrateur traversera exactement la même chose, à une petite différence près : au lieu de laisser faire la nature, c’est lui qui mettra fin aux jours de sa mère malade (à l’aide d’un oreiller sur le visage). S’ensuivront de vraies nuits de rêve, et ce, sans plus jamais avoir besoin de somnifères ou de calmants. Mais au bout d’une douzaine de mois, à nouveau, plus moyen de fermer l’œil.

La solution ? Trouver sans tarder une autre victime...

Du sommeil de la tombe

Afin de regarnir sans délai sa caisse de points crédits sommeil, le narrateur insom­niaque va ainsi commencer par passer sa famille et ses connaissances au crible afin de repérer les vieillards souffreteux dont il pourrait hâter la mort sans courir le risque d’attirer l’attention de la police. Du coup, le fait d’avoir toujours été plutôt doué pour écrire des scénarios de meurtre bien ficelés l’aidera grandement à ne pas finir en taule au bout de quatre ou cinq chapitres !

« Et puis, avec le temps, il va se mettre à tuer de façon utile en éliminant des salauds (tortionnaires, pédophiles, etc.), ajoute Tahar Ben Jelloun. C’est que ce scénariste a une conscience, quand même ! » Une conscience qui le poussera également à s’en prendre aux banquiers les plus riches du Maroc, ce genre de meurtre pouvant lui rapporter encore plus de points crédits sommeil.

Mais jusqu’à la toute fin, Tahar Ben Jelloun avoue avoir été le premier à ne pas savoir comment toute cette histoire allait se terminer. « Écrire, c’est l’aventure, dit-il. Alors je ne sais pas où je vais et parfois, je me surprends moi-même. » Il nous a aussi surpris en nous réservant une fin qui, oui, a réussi à nous faire ouvrir grand les yeux !