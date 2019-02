De l’utilité de Barrette

Au moins, Gaétan Barrette fait son boulot, et efficacement.

C’est la phrase qui m’est spontanément venue en tête lors de l’« interpellation » du vendredi à l’Assemblée nationale. L’ancien ministre de la Santé affrontait, pendant deux heures, l’actuel président du Conseil du Trésor Christian Dubé.

Je sais que plusieurs lecteurs tressaillent chaque fois que le nom du député de La Pinière est prononcé. C’est là un être « malsain », maladivement combatif, pestent-ils.

L’ancien ministre peut en effet être très « baveux ». Il a sûrement nui aux chances du PLQ de Philippe Couillard d’être réélu. Les sondages ont révélé qu’il était une des personnalités les moins aimées du gouvernement et de la politique québécoise.

Sauf que la combativité, le plaisir de critiquer, de dénoncer sont des traits de personnalité essentiels pour être à l’aise dans l’opposition.

Et l’ancien président de la fédération des médecins spécialistes s’acquitte jusqu’à maintenant de sa tâche, non seulement avec un plaisir (sadique) évident — contre certains de ses anciens « tortionnaires » —, mais de manière souvent pertinente, perspicace.

Cadre financier

Je vous l’accorde : dans le programme même de l’interpellation d’hier, il y avait quelque chose d’absurde.

Son titre ? « La demande irresponsable du président du Conseil du trésor de compressions budgétaires pour financer les promesses électorales du gouvernement caquiste alors qu’il y a d’importants surplus budgétaires. »

Au bureau, quand on l’a vu, on a éclaté de rire. Ça prend plus que du culot pour M. Barrette, qui a défendu la « rigueur budgétaire » du gouvernement Couillard, de venir pourfendre un gouvernement en place depuis quatre mois seulement... et qui n’a pas encore déposé un budget !

Mais l’échange n’a vraiment pas été vain. Il a réussi à faire voir que le cadre financier que la CAQ a présenté pendant la campagne électorale craque déjà :

• La promesse d’uniformiser les taux de taxes scolaires coûtera assurément plus cher que les 700 M$ prévus. Au moins 900 M$ !

• Les maternelles 4 ans, dont le projet de loi fondateur a été déposé cette semaine, devaient coûter quelque 250 M$. Le gouvernement parle désormais d’une « fourchette » de 400 à 700 M$.

À cela, il faut ajouter les promesses en transports (troisième lien, autoroutes, le rallongement du REM, etc.) qui ne figurent pas encore au Programme québécois des infrastructures.

Comment le gouvernement Legault financera tout cela ? Le président du Conseil du Trésor Christian Dubé n’avait qu’un mot à la bouche : « Notre ambition passe par des mesures d’optimisation des dépenses ».

Mais M. Dubé avait peu d’exemples d’« optimisation », à part cette volonté de réduire le nombre de centres de traitement de l’informatique. Une économie de moins de 200 M$. Dubé était par ailleurs formel : l’« optimisation » n’affectera jamais les services.

Gaétan Barrette, dubitatif, a fait tout un aveu : il n’y a tout simplement plus de gras depuis que Leitao et Coiteux sont passés par là ! Bref, adieu surplus, et par la suite les services risquent grandement d’être affectés.

Faire son boulot

Les interpellations sont souvent des exercices longs et peu fructueux. Hier, avec Gaétan Barrette à l’attaque, on a pu explorer de vrais dilemmes qui risquent de tenailler le gouvernement Legault.

Voilà le rôle essentiel de l’opposition, exercé par un élu d’expérience. Il n’y a pas de quoi lever le nez sur ce travail comme plusieurs d’entre eux en ont l’habitude. Certains quittent carrément la politique dès qu’ils ne peuvent espérer un poste ministériel. Il n’y a pas pire façon de dévaloriser le rôle du député !

Photo Simon Clark Christian Dubé, en 2014, était parti peu de temps après avoir été réélu. Aujourd’hui, Sébastien Proulx, qui ne semble pas s’être remis d’avoir perdu sa limousine, se dit incapable de s’engager à terminer son mandat. Or, il est possible d’accomplir un travail très important dans l’opposition. Pensons seulement à véronique Hivon et à la révolution de l’aide médicale à mourir.