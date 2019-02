Des marchands tournent le dos au Grand Marché

La localisation, les contraintes et les coûts sont des inconvénients qui ont poussé certains commerçants du Marché du Vieux-Port à ne pas embarquer dans l’aventure du Grand Marché.

« Je ne crois pas vraiment que ça va marcher. Parce que tous nos clients nous ont dit qu’ils ne viendraient pas là-bas. Je trouve ça plate parce qu’on a de gros chiffres d’affaires au Marché du Vieux-Port et on est forcés de fermer », a commenté la directrice générale de la poissonnerie Pêcheries Raymond Desbois, Myriam Cyr Desbois.

Pour elle, plusieurs éléments ne convenaient pas avec le futur Grand Marché d’ExpoCité.

Les frais pour l’aménagement du kiosque s’élevaient au-dessus de 60 000 $, dit-elle, et les débarcadères pour les produits frais n’étaient pas adéquats pour son type de commerce.

« Au Marché du Vieux-Port, on a chacun notre débarcadère. Là-bas, ça ne sera pas comme ça. »

L’option du kiosque saisonnier serait peut-être plus intéressante pour son commerce, évoque Mme Cyr Desbois.

Solution de rechange

Pour son entreprise, la place d’affaires de Sillery pourrait être un plan B, mais la jeune entrepreneure évalue diverses options de relocalisation.

Pour elle, le Vieux-Port serait l’idéal, mais il faut du stationnement à proximité.

Elle jette aussi un coup d’œil du côté de Lebourgneuf et du secteur Legendre, près du nouveau IKEA.

Les commerçants Ludovic Vault et Éric Floch, de Praline et Chocolat et de La Route des Indes, malgré de bonnes relations avec la direction du Marché, ont aussi choisi de passer leur tour.

« On voulait miser sur la clientèle résidentielle et être maître chez nous », a commenté Ludovic Vault, qui se concentre maintenant sur ses deux boutiques de Château-Richer et de Saint-Émile, mais qui est déçu de perdre sa « belle clientèle » et les affaires florissantes du Vieux-Port.

« J’y serais resté jusqu’à ma retraite. » Quant à ExpoCité, « le coin ne m’avait pas été conseillé ».

Pour Éric Floch, qui a acheté l’Épicerie Européenne, dans Saint-Jean-Baptiste, le concept du Grand Marché ne cadrait plus dans son plan d’affaires.

Il a ses réserves sur la réussite du Marché et note que les pieds carrés sont plus chers qu’ailleurs. Il est néanmoins en discussion pour intégrer ses épices au magasin général.

« Trop gros »

Au kiosque La Fromagère, la propriétaire Andrée Tremblay doit se tourner vers d’autres options.

« (Au Grand Marché), ils ne voulaient que des producteurs et moi je suis une fromagère marchande. C’était clair que ce n’était pas possible. De toute façon, c’est trop gros pour moi. Le lieu, ce n’est pas ma place. »

Pour la suite des choses, la marchande n’est pas encore fixée et ne sait pas si elle demeurera à l’antenne satellite du Vieux-Port.