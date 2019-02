Donald Trump, imperator

Deux prérequis essentiels manquent à Donald Trump pour invoquer la loi sur les mesures d’urgence et pour construire un mur à la frontière mexicaine : l’urgence et le consensus. Avant Trump, dans tous les cas, la loi sur les mesures d’urgence a été utilisée pour accélérer le processus de décision du Congrès, et non pas pour s’y opposer.

Pour la première fois de l’histoire des États-Unis, un président utilise la loi des mesures d’urgence pour contourner la volonté des élus. Par son geste, Trump se rapproche de ses grands amis, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et autres dictateurs de ce monde.

1. Comment Trump justifie-t-il son geste ?

Trump explique que la construction d’un mur à la frontière mexicaine constitue la seule solution pour contrer l’entrée de drogues et d’immigrants illégaux. Cependant, comme l’ont montré divers témoignages lors du procès du narcotrafiquant El Chapo, la plupart des cargaisons de drogue passent par des routes légales ou par d’autres frontières que celle du Mexique. Quant aux immigrants illégaux, les propres chiffres du gouvernement américain montrent que leur nombre baisse. Face à ces données, Trump répond qu’il possède des données de la Sécurité nationale qui démontrent le contraire. Pressé par les journalistes de rendre publiques ces données, il refuse de le faire. En d’autres termes, Trump ment, comme d’habitude.

2. Combien vont coûter les nouveaux tronçons du mur ?

Ils vont coûter environ 10 milliards de dollars. Bien plus que les 5,5 milliards que Trump réclamait au départ. L’argent proviendra principalement de la Sécurité nationale, du Trésor et de la Défense. Une grande partie des fonds sera puisée à même les ressources qui devaient être affectées à la lutte contre la drogue. La Défense, en plus de puiser dans des fonds de lutte contre la drogue, va détourner de l’argent prévu pour la construction d’ouvrages militaires. Bref, pendant que le mur sera construit, les autres routes empruntées par les trafiquants seront moins surveillées.

3. Le Congrès peut-il arrêter les mesures d’urgence du président américain ?

Oui, mais il faut que les deux tiers des élus au Sénat et à la Chambre des représentants votent contre les mesures de Trump. Un tel vote est à peu près impossible à obtenir dans l’environnement politique actuel.

4. Existe-t-il un autre moyen de stopper le mur ?

Les opposants peuvent contester les mesures d’urgence devant les tribunaux. Trump a d’ailleurs déclaré à ce propos qu’il s’attendait à perdre en première et en seconde instance, mais à gagner en Cour suprême. Cette déclaration étonnante constitue une intrusion politique contre l’indépendance du système de justice. Elle présuppose des décisions des juges. Elle laisse entendre que les juges de la Cour suprême sont dans la poche de Trump. Étant donné les dernières nominations de Trump à la Cour suprême, plusieurs estiment que cette dernière lui est en effet soumise.

5. Pourquoi parler d’une dérive autoritaire ?

Le pouvoir le plus important de la Chambre des représentants est de voter le budget. Sans vote du budget, le gouvernement américain peut être forcé de fermer temporairement, comme cela s’est produit ces dernières semaines. Mais si le président utilise la loi des mesures d’urgence pour refaire une partie du budget à sa guise, en réattribuant des fonds à ses propres projets, sans qu’il y ait ni urgence ni consensus, alors il se trouve à confisquer à son profit l’autorité de la Chambre des représentants. Trump accapare ainsi un nouveau pouvoir.