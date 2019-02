Échangé par les Canucks, Sam Gagner est de retour à Edmonton

Les Canucks de Vancouver ont échangé l'attaquant Sam Gagner aux Oilers d'Edmonton, samedi, en retour de Ryan Spooner, un autre joueur d'avant.

Il s'agit d'un retour à Edmonton pour Gagner. Le joueur de 29 ans a passé sept saisons avec les Oilers après avoir été le premier choix de l'équipe, le sixième au total, au repêchage de 2007.

Prêté aux Marlies de Toronto dans la Ligue américaine, Gagner, qui avait signé un contrat de trois ans pour 9,45 millions $ avec les Canucks en 2017, a cumulé 37 points en 43 matchs dans la Ligue américaine, cette saison. Il a tout de même disputé sept rencontres avec les Canucks, obtenant trois points.

Photo d'archives, AFP

Spooner, de son côté, est échangé pour une deuxième fois en 2018-2019 après avoir été obtenu des Rangers par les Oilers en retour de Ryan Strome, en novembre dernier. L'Ontarien de 27 ans connaît une saison difficile, comme en témoignent ses cinq petits points récoltés en 41 matchs avec New York et Edmonton. Il a aussi disputé sept parties à Bakersfield, dans la Ligue américaine, où il a empilé six points.

Il s'agit d'un deuxième échange en moins de 24 heures pour les Oilers. Tard vendredi, la formation albertaine avait échangé le gardien Cam Talbot aux Flyers de Philadelphie en retour d'un autre homme masqué, soit Anthony Stolarz.