Évelyne Viens renverse tout sur son passage

TAMPA BAY | Débarquée en Floride en 2016 alors qu’elle ne parlait pas un mot d’anglais, Évelyne Viens ne cesse d’écrire de nouveaux chapitres dans l’histoire du programme de soccer des Bulls de USF.

Meilleure buteuse de l’histoire des Bulls avec 48 réussites, Viens a été élue sur la troisième équipe d’étoiles All American au cours des deux dernières saisons. Jamais une joueuse des Bulls ne s’était hissée parmi l’élite de tout le pays.

Rien ne présageait que l’attaquante de pointe fasse sa marque dans la NCAA. « C’est venu de nulle part la NCAA, avoue la native de L’Ancienne-Lorette. Je ne disais pas un mot d’anglais. J’avais toutefois accompli tout ce que je voulais au Québec dans les réseaux civil et collégial. J’avais besoin de sortir de ma zone de confort pour me développer comme joueuse et comme personne. J’avais besoin d’un nouveau défi. »

« Lors de ma visite, ma mère avait été réconfortée parce que Denise (l’entraîneuse-chef) lui avait dit que les Bulls prenaient soin des joueuses internationales si jamais elles avaient le mal du pays, de poursuivre l’étudiante en comptabilité. Il y avait un système de parrainage et d’entraide. Les parents de ma colocataire prennent soin de moi comme si j’étais un membre de la famille. À ma première année, il y avait une Québécoise qui m’a beaucoup aidée. »

Apprentissage à la dure

L’adaptation n’a pas été une sinécure pour autant pour l’ancienne étoile des Élans de Garneau. « Le moment le plus difficile a été en juin 2016 quand j’ai débuté l’entraînement, raconte-t-elle. Je me retrouvais seule dans un milieu anglophone. On s’entraînait à la course quatre à cinq fois par semaine et on ne pouvait pas toucher au ballon devant les entraîneurs l’été. Il y avait un grand écart sur le plan physique parce que je n’avais jamais connu un tel régime auparavant au Québec et que je me mesurais à des filles des équipes nationales de la Jamaïque et de l’Islande. »

Utilisée comme milieu de terrain pendant son premier camp d’entraînement, Viens a marqué à son premier match hors concours et elle s’est retrouvée comme attaquante lors de la rencontre suivante. Partante à chaque match lors de sa saison recrue, elle vogue depuis de succès en succès.

« Je ne pensais pas avoir un impact comme ça, confie-t-elle. À ma première saison, j’aurais été bien contente de me retrouver parmi les 22 filles sur 30 qui voyagent. Je n’aurais jamais pensé être choisie All American. »

« Je n’avais jamais rêvé de jouer dans la NCAA, mais le rêve, je le vis depuis que je suis ici, de poursuivre Viens. Je réalise comment je suis chanceuse. J’ai reçu un seul appel, mais je me suis retrouvée dans une bonne école, avec un bon entraîneur et au sein d’un bon programme. Et la Floride n’est pas le plus mauvais endroit pour vivre. La fin ne peut pas arriver si vite, mais je vais obtenir mon diplôme dans un an. »

Moment d’émotion

Seul coach à recruter Viens, Denise Schilte-Brown assure qu’elle savait qu’elle mettait la main sur une joueuse d’impact. « Mon contact au Québec me disait qu’Évelyne était follement bonne. Elle possède une explosion incroyable sur 3 et 10 mètres. C’est difficile de mesurer le désir de vaincre, mais il y a peu de filles aussi compétitives. Avec un retard de 2-0, elle ne s’écroule pas, mais elle relève le défi. Elle n’a jamais rien eu de gratuit dans la vie et ça paraît dans son jeu. Au moment de sa visite, Évelyne parlait peu et je ne savais pas si elle accepterait de déménager aux États-Unis. »

Au-delà de ses succès, Viens a vécu un moment rempli d’émotion en octobre dernier.

« On a remporté le championnat de la saison en disposant de nos grandes rivales de UCF devant mes parents et mon frère. Ce fut parmi mes plus beaux moments depuis que je suis ici. Parce que nos saisons se chevauchent, mon frère (Nicolas) n’a pas la chance de me voir jouer souvent. Pendant la semaine de relâche du Rouge et Or football, il est venu à Tampa et il a pu voir c’est quoi ma vie. Les rôles étaient inversés. Il était le frère d’Évelyne alors qu’habituellement, c’est moi qui suis la sœur de Nicolas. »

« J’aimerais obtenir une chance »

Malgré tous ses succès, Évelyne Viens n’a jamais été contactée par l’équipe nationale.

Qu’est-ce qui explique que l’attaquante de pointe des Bulls n’ait jamais obtenu l’occasion de démontrer son savoir-faire ? « Ma compréhension est que l’équipe nationale travaille avec les filles qui ont été développées (par Soccer Québec) au Centre national de haute performance (CNHP) et n’est pas entichée d’amener de nouvelles joueuses, souligne l’entraîneuse-chef des Bulls Denise Schilte-Brown. Évelyne n’était pas dans ce groupe avant de connaître du succès. C’est un défi pour le personnel d’aller chercher des joueuses à l’extérieur de ce groupe. »

« Il y a aussi eu trois changements d’entraîneurs au cours des dernières années, de poursuivre la Canadienne qui a vu le jour en Nouvelle-Écosse. Évelyne n’est pas sur le radar du nouvel entraîneur-chef. L’équipe canadienne semble dans une période de transition. En 12 ans, on m’a toujours répondu et ce n’est pas le cas cette année pour la première fois. »

Membre de l’équipe canadienne une année, l’entraîneuse des Bulls est convaincue que Viens aurait sa place. « Je suis persuadée à 100 pour cent qu’Évelyne aurait un impact avec l’équipe canadienne, affirme-t-elle. Je veux le succès de l’équipe nationale de mon pays et j’aime Évelyne. Les deux iraient très bien ensemble. Je suis optimiste qu’elle obtienne sa chance dans le futur parce qu’ils ne peuvent pas ignorer ce qu’elle fait. J’espère qu’elle portera le chandail du Canada un jour. »

Jamais contactée directement par le programme de l’équipe nationale, Viens ne souhaite qu’une chance. « Que ça soit positif ou négatif, j’aimerais obtenir une chance, exprime-t-elle. Au début, je me disais que j’allais réussir et je me posais plusieurs questions. Maintenant, je me développe pour le futur et je sais que je n’aurai pas raté ma carrière si je ne joue pas avec l’équipe nationale. C’est encore un objectif d’être invitée, mais ce n’est pas une fin en soi. »

Patience

Étant donné que le Canada se prépare pour la Coupe du monde de cet été en France et les Jeux olympiques de Tokyo de 2020, Viens prévoit devoir patienter. «Ils vont miser sur le même bassin de joueuses pour la prochaine année, estime-t-elle. Ce n’est pas le temps d’apporter des changements. »

Helder Duarte ne s’explique pas l’absence de Viens. « Je pense qu’elle a sa place, mais qu’on lui donne au moins la chance de s’exprimer, résume le directeur technique du Dynamo de Québec pour lequel Viens a évolué cet été et entraîneur-cadre de la région de Québec. Qu’on la mette en opposition avec les autres filles et on va en avoir le cœur net. Si elle n’est pas assez forte, on va le savoir. Partout où elle passe, elle est la meilleure marqueuse. Elle doit faire quelque chose de bien. »

De grandes ambitions pour sa dernière saison

À son retour en Floride après le congé des Fêtes passé à Québec avec sa famille, l’attaquante des Bulls s’est assise avec son entraîneuse-chef pour fixer le plan de match pour la prochaine année.

Malgré ses succès individuels depuis son arrivée sur le campus de 40 000 étudiants, Viens pense d’abord à des objectifs d’équipe en prévision de sa dernière campagne dans la NCAA l’automne prochain. « Nous avons dix partantes sur 11 qui seront de retour et on veut se rendre plus loin qu’au deuxième tour du tournoi de fin de saison de la NCAA qui réunit les 64 meilleures équipes au pays, mentionne-t-elle. On a perdu notre deuxième match au tournoi de fin de saison contre Florida State et Gabrielle Carle et on veut se rendre plus loin. »

« Avec sept filles qui en seront à leur dernière saison, on veut gagner le titre de la saison régulière et celui des séries éliminatoires, de poursuivre Viens. On a perdu en finale des séries cette année. »

Les Bulls ont atteint cette année le deuxième tour du tournoi de la NCAA seulement pour la troisième fois de leur histoire après 2010 et 2017.

Déjà meilleure buteuse dans l’histoire des Bulls avec 48 réussites, l’étudiante en administration dit ne pas avoir d’objectifs personnels.

« C’est mon travail de marquer et je ne pense pas en fonction des records qui sont faits pour être battus. Parce que je suis plus marquée qu’à mes débuts en raison de mes succès, beaucoup de crédit va à mes coéquipières. Je n’ai parfois qu’à pousser le ballon dans le filet. »

Rangs professionnels

Au terme de sa carrière dans la NCAA, Viens a l’intention de tenter sa chance dans les rangs professionnels. L’Europe et le circuit américain de la National Women Soccer League sont dans sa mire. « Pour une Canadienne et une fille qui n’est pas sur l’équipe nationale, c’est plus difficile de percer chez les pros aux États-Unis, a-t-elle indiqué. Je veux jouer chez les pros quelques années. »

Au moment de notre visite à la mi-janvier, les neuf équipes du circuit américain venaient de tenir leur repêchage. Elles avaient aussi identifié des filles qui pourraient être repêchées en 2020 et le nom de Viens apparaissait sur la liste de toutes les formations selon son coach.

Parallèlement à ses objectifs dans la NCAA et ses visées chez les professionnelles, Viens veut préparer son après-carrière.

« La responsable de l’administration du programme sportif est ma mentore et elle me montre son travail. Je veux être prête à travailler quand je vais terminer mes études. Je ne me ferme pas de portes et je suis prête à travailler n’importe où dans le monde. »