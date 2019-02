TWEDDELL, Guy



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Guy Tweddell (surnommé chaleureusement " Papa Guy "), survenu à Québec le 9 février 2019, à l'âge de 81 ans et 5 mois. Il était le fils de feu Dolorès Pouliot et de feu Andrew Tweddell. Il habitait à Sainte-Brigitte-de-Laval. Selon ses dernières volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Il laisse dans le deuil son frère Ronald Tweddell et sa famille; ainsi que plusieurs ami(e)s très cher(ère)s et ex-confrères de travail. De son vivant, monsieur Tweddell souhaitait adresser des remerciements particuliers au personnel du CLSC Orléans et de la résidence Le Trèfle d'Or pour les bons soins reçus.