DIONNE, Gérard (Gerry)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gérard Dionne, survenu à Québec, le 9 février 2019. Sgt détective à la retraite du SPVQ, il était l'époux de dame Diana Lépine, le fils de feu Laura Hunter et de feu Charles-Auguste Dionne. Il habitait à Québec. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances dès 12h30Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stewart Dionne (Nathalie Guay); ses frères: Harold Dionne (Barbara Brennan) et Norman Dionne (Brenda Krocko); sa belle-sœur Huguette Girard (feu Tony Lépine); ainsi que des neveux, des amis et d'anciens collègues.