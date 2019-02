Gowan: un album attendu

Il va falloir être patient avant de pouvoir découvrir les nouvelles chansons de Gowan.

L’album est prêt depuis quelque temps, mais le chanteur claviériste aux origines écossaises est beaucoup trop occupé en ce moment avec ses fonctions au sein de Styx.

« J’attends le bon moment. Je ne veux pas faire ça sans pouvoir en faire la promotion et sans faire une tournée. Je vais le faire lorsque j’aurai le temps », a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

L’auteur n’a pas présenté de nouvelles chansons depuis le disque The Good Catches Up qu’il a lancé en 1995.

Il faut dire que le musicien de 62 ans Lawrence Gowan a un agenda particulièrement chargé depuis qu’il s’est joint à Styx en 1999.

Il a donné, avec le groupe, plus de 1600 concerts.

La sortie de son septième disque studio est directement liée au calendrier de travail du groupe originaire de Chicago. « La meilleure des prédictions est de dire que mon nouvel album va sortir lorsque Styx va ralentir un peu. Et là encore, Styx ne ralentit jamais », a-t-il indiqué, en éclatant de rire.

Des événements

Le chanteur claviériste profite d’une pause de 17 jours, entre des concerts en Louisiane et en Floride, pour donner deux concerts en solo à Drummondville et à Saint-Eustache et sept en Ontario.

Il va interpréter, accompagné par cinq musiciens, dont son frère Terry à la basse, les Moonlight Desires, (You’re a) Strange Animal, A Criminal Mind, Cosmetics et autres titres provenant de ses six albums solos. Un spectacle de deux heures.

« Styx est très important pour moi. J’adore jouer avec ce groupe légendaire et j’ai du plaisir comme jamais. Je m’ennuie toutefois de ne pas pouvoir jouer plus souvent mes chansons qui m’ont permis de percer et qui sont toujours très près de moi », a-t-il dit.

Gowan réussit tout de même, malgré l’horaire chargé de Styx, à donner de 5 à 15 spectacles par année en solo.

« Ces concerts, qui sont presque devenus des événements, sont une belle occasion de revisiter mes chansons, de les maintenir en vie et de reconnecter avec mon public », a-t-il fait remarquer.

► Gowan est en spectacle le 19 février à la Maison des arts Desjardins à Drummondville et le 24 février au Zénith Promotuel Assurance à Saint-Eustache.