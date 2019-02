Histoire de famille

Quelques années après avoir participé eux-mêmes aux Francouvertes, Sarahmée et Karim Ouellet en sont les nouveaux porte-parole pour cette 23e édition. Pour les deux frangins, ce concours s’est avéré très important pour le lancement de leur carrière. Le Journal s’est entretenu avec eux.

Pourquoi avez-vous accepté d’être les porte-parole de cette nouvelle édition ?

Sarahmée : « J’avais beaucoup aimé l’esprit familial de l’équipe et du concours, quand j’y avais participé. Ce n’est pas une compétition féroce où il y a plein d’animosité. C’est assez détendu à ce niveau-là. »

Karim : « J’y ai participé en 2012 et ç’a été une expérience vraiment mémorable. Quand on m’a proposé de porter ce projet-là un peu plus sur mes épaules, j’ai accepté sans hésiter. [...] De le faire avec Sarahmée, et de ne pas être porte-parole tout seul, ça rend les entrevues et la promo plus cool. C’est plaisant de partager ce rôle. »

Quel a été l’impact des Francouvertes pour vos carrières ?

Karim : « J’avais choisi un timing assez précis pour mon inscription. Ça concordait avec la sortie de mon premier album. L’impact a été de me faire voir, de marquer un peu les esprits et de prendre une tonne d’expérience que je n’avais pas. »

Sarahmée : « J’avais sorti mon album quelques mois plus tôt. Les Francouvertes, c’est de la visibilité. J’ai rencontré des gens de l’industrie, des groupes. Ça m’a permis de réfléchir au genre d’artiste que je voulais être sur scène. »

Quels conseils allez-vous donner aux participants du concours cette année ?

Karim : « Le seul truc de “grand frère” que je vais donner à tout le monde, c’est : restez vous-mêmes et amusez-vous. Ça sonne un peu cliché, mais pour moi, c’est ce qui a été le plus important lorsque j’ai participé aux Francouvertes. Il ne faut pas se mettre de pression avec tout ça. Il faut essayer d’oublier l’aspect concours une fois qu’on est rendu sur la scène. »

Sarahmée : « Il faut en profiter. C’est le moment d’échanger avec d’autres artistes qui sont au même niveau que soi. C’est le temps de rencontrer des gens de l’industrie. Tout est là, en fait. Il faut en profiter, s’amuser et grandir là-dedans. »

En tant que frère et sœur, avez-vous grandi dans une maison où la musique était très présente ?

Karim : « Oui, mais ce n’était pas quelque chose d’imposé. Je me souviens avoir déjà vécu dans une maison où il y avait un piano et quelques percussions. Mais pour moi, c’est quand j’ai commencé à jouer de la guitare, à 12 ou 13 ans, que la musique s’est plus imposée. Ça s’est fait naturellement. »

Sarahmée : « C’est sûr que nos parents écoutaient beaucoup de musique, comme du reggae et de la musique cubaine. Dans mon cas, c’est aussi arrivé sur le tard, le rap, vers l’âge de 14 ou 15 ans. »

Que diriez-vous aux gens pour les convaincre d’assister aux Francouvertes ?

Karim : « D’abord, ça se passe au Lion d’Or qui est une des salles les plus cool à Montréal. Ce sont toujours des soirées de découvertes. C’est le moment d’être aux premières loges de ce que l’avenir musical nous réservera. C’est bien fun d’être dans les premiers à voir des artistes que les gens ne connaissent pas tellement et dont ils vont beaucoup entendre parler dans les prochaines années. »

Sarahmée : « Ce sont de gros lundis. Il y a une super ambiance. La salle est pleine de familles et d’amis. L’ambiance, c’est ce que j’aime le plus. »

Les rondes préliminaires de la 23e édition des Francouvertes se tiendront tous les lundis, du 18 février au 1er avril, au Cabaret Lion d’Or, à Montréal. Pour les détails : francouvertes.com.