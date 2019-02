La routine santé de Sylvain Marcel

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

Normalement, l’acteur de 54 ans est très actif. Au moins trois fois par semaine, il sort marcher ou courir, en été comme en hiver. « L’hiver, je dois admettre que c’est plus difficile, mais j’y vais quand même. Je veux me garder en forme le plus possible », affirme Sylvain Marcel. Il pratique également le ski de fond, le ski alpin et la voile, lors de la saison chaude.

Toutefois, depuis quelques mois, il est forcé de changer complètement sa routine santé, en raison de son prochain contrat de tournage. Exceptionnellement, il s’est imposé un rythme « sédentaire » pour prendre du poids, alors qu’il incarnera René Angelil dans le prochain film inspiré de la vie de Céline Dion, Famous. « C’est la première fois de ma vie que ça m’arrive et ce n’est pas fidèle à mes habitudes », affirme l’acteur, qui a pris une vingtaine de livres. « J’ai un poids parfait pour eux autres [les membres de la production], mais moi, quand je me regarde de côté, je me trouve moins parfait ! Je n’ai pas un six pack, mais c’est plutôt un pack sac en avant ! » lance-t-il en riant.

As-tu des objectifs d’entraînement ?

Lorsqu’il reprendra son rythme de vie plus actif au début de l’été, Sylvain Marcel compte rapidement retrouver ses capacités cardiovasculaires. « Mon objectif, c’est simplement de rester en forme et d’avoir un bon cardio », dit-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Pour Sylvain Marcel, la motivation n’a pas de secret. « L’important, c’est de recommencer, tout le temps », dit-il. Il admet par ailleurs que son rôle d’acteur peut parfois devenir une source de motivation. « J’ai toujours en arrière-pensée que je peux avoir une scène d’amour et me mettre nu. Ça, c’est vraiment la pire affaire, mais ça achève, ça, j’ai 54 ans ! » lance-t-il en riant.

As-tu des trucs pour bien t’alimenter ?

Photo Adobe Stock

Lorsqu’il pourra retrouver son rythme de vie sain, Sylvain Marcel compte retourner consulter son médecin nutritionniste, qui lui fournit des repas préparés protéinés. Une formule gagnante dans son cas, dit-il, puisqu’il cuisine plutôt rarement. « Je suis plutôt du type restaurant, mais maintenant, j’essaie de faire de meilleurs choix, en optant notamment pour des sushis plutôt qu’un burger », affirme celui qui est aussi amateur de bouffe thaïe.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Photo courtoisie

L’an dernier, Sylvain Marcel a résidé à Québec pendant quelques semaines, alors qu’il jouait dans la pièce de théâtre Le Concierge. Il est rapidement tombé en amour avec les plaines d’Abraham, où il se rendait régulièrement pour faire du ski de fond. « J’aime aussi marcher dans le Vieux-Québec. Avec toutes ces côtes, c’est cardio ! » dit-il.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo courtoisie

La voile.