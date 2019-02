Le jeu d’impuissance du Canadien

Les insuccès du Canadien de Montréal en avantage numérique passent mieux en raison des bons résultats de l’équipe depuis le début de la saison. Par contre, il faudra que ça se règle si l’équipe désire réellement être sérieuse en séries éliminatoires.

Le résultat du match contre les Predators de Nashville, jeudi, aurait pu être bien différent si le CH avait été plus convaincant avec l’avantage d’un homme. Je suis conscient que le personnel d’entraîneurs de l’équipe travaille d’arrache-pied depuis le début de la présente campagne afin de solutionner ce mystère.

Mais rien n’y fait.

Je pense qu’à un moment ou à un autre Claude Julien et ses acolytes devront réaliser que de bâtir l’avantage numérique autour du lancer sur réception de Shea Weber, ça ne fonctionne tout simplement pas. Pas parce que le tir du capitaine a perdu de sa vélocité, au contraire, mais plutôt parce que les autres formations de la LNH se sont adaptées.

Je sais que tout n’est pas négatif, mais il faut trouver des solutions. Si j’étais Julien, je commencerais par ramener Jonathan Drouin à sa position normale, c’est-à-dire celle d’attaquant. Les meilleurs joueurs offensifs dans la majorité des clubs de la LNH ne jouent pas à la pointe en supériorité numérique. La place de Drouin, c’est à l’aile, là où il pourra davantage laisser parler son esprit créatif.

L’exemple du lightning

Ce soir, d’ailleurs, on verra ce qu’est un avantage numérique efficace dans la LNH. Le Lightning de Tampa Bay, qui recevra la visite du Tricolore en soirée, affiche le meilleur pourcentage d’efficacité de la ligue à ce chapitre (29,8 %).

Bon, d’accord, le Lightning compte sur plus de talent en attaque que le Canadien, j’en conviens. Par contre, son schéma d’avantage numérique est excellent. L’équipe a Victor Hedman, un défenseur, faut-il le préciser, à la pointe, qui joue le rôle de chef d’orchestre tandis que les meilleurs attaquants de l’équipe, Nikita Kucherov et Steven Stamkos, sont devant. C’est presque une école de hockey que de regarder la troupe de Jon Cooper faire bouger la rondelle. Personne ne veut jouer au héros et on prend les bonnes décisions. C’est ça, un bon avantage numérique.

Ah, ce quatrième trio !

Assez parlé du jeu de puissance, parlons maintenant du quatrième trio du Canadien parce que, avouons-le, on n’en a pas assez parlé la semaine dernière !

Farce à part, on peut avancer sans se tromper que la quatrième unité du Canadien est assurément la plus médiatisée de toute la LNH ! Tant de discussions pour des joueurs qui ont joué entre 10 et 13 minutes jeudi soir à Nashville.

Il ne faut pas oublier que Nate Thompson et Dale Weise n’ont à peu près rien coûté. Il est important de tempérer nos attentes !

Personnellement, je préfère me garder une petite gêne. Mon but n’est pas d’être négatif, mais plutôt réaliste. Je suis pas mal certain que l’entraîneur des Predators, Peter Laviolette, n’avait pas inclus le quatrième trio du Canadien dans son plan de match, jeudi soir.

Transactions

J’ai maintenant hâte de voir si Marc Bergevin nous donnera de vraies raisons de discuter dans les prochains jours, d’ici la date limite des transactions.

Jusqu’à maintenant, il a fait des acquisitions mineures qui n’ont rien coûté. Tentera-t-il le grand coup ? On verra. Je ne serais toutefois pas surpris de voir d’autres joueurs actuels être soumis au ballottage. Pour moi, le prochain est Matthew Peca.

Et dans le cas de Charles Hudon ? Je pense malheureusement que c’est terminé à Montréal.

— Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Mete fait le boulot

Je continue d’entendre sans arrêt que le plus gros besoin du Canadien de Montréal est à la ligne bleue, à la gauche de Shea Weber. Mais pourquoi donc cette obsession à vouloir trouver un partenaire de jeu au capitaine alors que le CH en a un dans son alignement en Victor Mete ? Le jeune arrière de 20 ans joue très bien depuis qu’on l’a placé avec Weber et ça ne va que s’améliorer. Il n’a peut-être toujours pas marqué, mais les chances sont là et une fois qu’il aura inscrit son premier but, il jouera encore mieux. Selon moi, il est le partenaire idéal pour le gros no 6, car il le complète bien grâce à sa vitesse et à son exécution. Il est toujours en bonne position quand l’équipe exerce un échec avant soutenu afin d’offrir une option de passe à Weber. Si on me disait qu’on cherchait un défenseur gaucher pour jouer avec Jeff Petry, je comprendrais, mais pas pour Weber.

Qui partira ?

Il reste une dizaine de jours avant la date limite des transactions. Plus les jours avancent, plus il semble clair que Mark Stone et Matt Duchene, des Sénateurs d’Ottawa, ne finiront pas la saison dans la capitale fédérale. La question est de savoir si Pierre Dorion pourra obtenir le juste prix pour ses deux joueurs talentueux, même s’ils seront libres comme l’air à la fin de la présente campagne. On parle aussi beaucoup des dossiers Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky à Columbus. D’ailleurs, le directeur général des Blue Jackets a toute une décision à prendre. Son équipe bataille toujours pour une place en séries. Il doit donc décider s’il garde les deux Russes dans l’espoir qu’ils l’aident à atteindre les éliminatoires et à y faire un bout de chemin ou s’il les échange afin de ne pas les perdre pour rien sur le marché des joueurs autonomes.

Le brio de Trotz

En parlant de chance, les Islanders ont tenté leur chance dans le dossier John Tavares l’an dernier et ils n’ont pas eu la main heureuse puisqu’il a décidé de se joindre aux Maple Leafs durant l’été. Malgré tout, l’équipe connaît l’une de ses meilleures saisons des dernières années et on ne peut passer sous silence le travail de Barry Trotz derrière le banc. Il semble avoir changé l’atmosphère dans ce vestiaire, pour le mieux.