Le Super Bowl du... NASCAR

DAYTONA BEACH | Sans l’ombre d’un doute, le Daytona 500, qui sera disputé cet après-midi, est la plus prestigieuse épreuve au calendrier de la série NASCAR.

C’est la course que tous les pilotes rêvent de gagner, avant même de mettre la main sur le titre de champion de la Coupe Monster Energy en fin de saison.

Qualifié de Super Bowl du stock-car, cet événement marque le début d’un long parcours qui se terminera le 17 novembre prochain.

Le Daytona 500 a prouvé dans le passé qu’il était un affrontement imprévisible et souvent chaotique. La stratégie est simple : garder le meilleur pour la fin.

L’an dernier, l’inattendu Austin Dillon, parti de la 14e place sur la grille de départ, n’a mené qu’un seul tour, le dernier, pour remporter l’épreuve. Non sans avoir bousculé Aric Almirola qui, à deux virages de la conclusion de la course, voyait déjà le drapeau à damier s’agiter devant lui.

Bayne crée la surprise

En 2011, Trevor Bayne est venu de nulle part, après s’être élancé de la 32e position lorsque le drapeau vert a été déployé, pour remporter la victoire, la seule de sa carrière d’ailleurs en Coupe Monster Energy. Il se retrouve sans volant cette année.

Comme le Daytona 500 est présenté en lever de rideau d’une longue saison, les pilotes n’hésitent pas à prendre des risques pour le gagner. Au diable les points qu’ils peuvent tous accumuler à chaque étape en prévision des séries éliminatoires.

Les 40 partants ne veulent rien d’autre que la victoire. Se classer deuxième n’a aucune signification.

Harvick et Logano en tête de liste

Ils sont plusieurs à aspirer à la victoire. À vrai dire, la majorité des pilotes, car le Daytona 500 est une véritable loterie.

Mais bon, puisqu’il faut parler de favoris, les noms de Kevin Harvick et de Joey Logano figurent en tête de liste.

Tous deux se sont imposés, jeudi soir, à l’occasion des épreuves qualificatives (duels) qui permettaient de déterminer les positions 3 à 40 sur la grille de départ.

Williams Byron (position de tête) et Alex Bowman (2e), coéquipiers chez Hendrick Motorsports, avaient assuré leur place sur la première ligne dimanche dernier.

Harvick (2007) et Logano (2015) ont tous deux remporté le Daytona 500. Le pilote de l’écurie Penske n’a pas l’habitude de faire dans la... dentelle. Son comportement bouillant en piste a été décrié par bon nombre de ses pairs au fil des ans..

Dure semaine pour Johnson

Jimmy Johnson est un autre engagé à avoir connu la gloire au Daytona 500. Il a en fait soulevé le précieux trophée à deux reprises, en 2006 et 2013. Mais le septuple champion de la Coupe Monster Energy a connu une semaine difficile sur le célèbre ovale de la Floride.

En deux occasions, il a été impliqué dans des accrochages controversés, dont celui de jeudi quand il a causé la perte de Kyle Busch. Johnson, dont la dernière victoire en NASCAR remonte au 4 juin 2017 à Dover, a avoué son erreur et est allé s’excuser auprès de son rival.

Parlant de Busch, il fait partie d’un groupe sélect de champions de la série qui n’ont jamais triomphé au Daytona 500. S’il a déjà gagné sur l’ovale mythique (2008), c’était lors de la deuxième escale de l’année disputée annuellement en juillet. Ça n’a rien à voir avec le Daytona 500.

Martin Truex Jr et Brad Keselowski sont aussi des champions de la série NASCAR qui n’ont jamais goûté à la victoire au Daytona 500.

Ce qu’il faut savoir

La course présentée dimanche, comme toutes les autres épreuves de la saison en NASCAR, est divisée en trois segments. À Daytona, les deux premiers seront d’une distance de 60 tours et le dernier de 80 tours, pour un total de 200. Le signal du départ sera donné vers 14 h 50 dimanche.

Pas un gage de succès

Réussir le chrono le plus rapide lors de la séance de qualifications (tenue la semaine dernière) ne semble pas porter chance à son auteur, pas depuis une vingtaine d’années, du moins. William Byron, qui dominera le peloton lorsque le drapeau vert sera déployé, souhaite devenir dimanche le premier pilote depuis Dale Jarrett (en 2000) à gagner le Daytona 500 après s’être élancé de la position de tête.

Deux années de suite

S’imposer au Daytona 500 deux années consécutives n’est pas commun non plus. Il faut en effet remonter à 1995 pour voir un pilote, Sterling Marlin, accomplir l’exploit. Par ailleurs, Jimmie Johnson est le seul pilote actif à avoir paradé deux fois dans le cercle du vainqueur à Daytona. S’il renoue avec la victoire, il rejoindra Bobby Allison, Jeff Gordon et Jarrett, qui l’ont gagné trois fois. À ce chapitre, Richard Petty est le meneur avec sept, devant Cale Yarborough (4).