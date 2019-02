Le train le plus rapide de l’Inde heurte une vache, à peine inauguré

New Delhi | Le train le plus rapide de l’Inde est tombé en panne samedi après être entré en collision avec une vache, au lendemain de son inauguration par le premier ministre Narendra Modi.

Le Vande Bharat Express, construit en Inde dans le cadre du programme du gouvernement «Make in India», a accompli son premier trajet vendredi en reliant New Delhi à la ville de Varanasi.

Mais le lendemain, à son retour dans la capitale, une collision avec une vache a coupé l’alimentation électrique de quatre voitures et endommagé le système de freinage, selon les chemins de fer indiens.

«Le train a connu ensuite des problèmes techniques et a été bloqué sur l’itinéraire en direction de New Delhi», a déclaré à l’AFP la porte-parole des chemins de fer indiens Smita Vats Sharma.

Le train a finalement pu rejoindre la capitale «en sécurité» avant son premier voyage commercial prévu dimanche, a-t-elle ajouté.

Les problèmes sur les routes et les voies ferrées dus à des collisions avec du bétail sont fréquents en Inde, notamment dans l’État de l’Uttar Pradesh où s’est produite samedi la collision avec la vache.

Le train le plus rapide du pays, construit dans le cadre d’un programme visant à moderniser le transport ferroviaire vieillissant du pays, datant de l’ère coloniale britannique, peut atteindre une vitesse de 180 km à l’heure. Quelque 23 millions de voyageurs utilisent le train chaque jour.

Selon les chemins de fer indiens, grâce à ce train express, le trajet de 850 km entre New Delhi et Varanasi, ville sacrée de l’hindouisme sur les rives du Gange qui attire le plus grand nombre de pèlerins du pays, passe de 14 à huit heures.

La semaine dernière, le ministre du Transport ferroviaire Piyush Goyal s’est couvert de ridicule sur les réseaux sociaux en postant une vidéo montrant le train passant à la vitesse de l’éclair devant une gare. Il a été plus tard accusé d’avoir trafiqué la vidéo pour donner l’impression que le train était encore plus rapide, suscitant un déluge de commentaires ironiques sur les réseaux sociaux.