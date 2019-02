Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Éliot Litalien, l’acquisition de taille

38 Éliot

Litalien Équipe : Cyclone SSF-Québec (pee-wee AAA)

Cyclone SSF-Québec (pee-wee AAA) Position : Centre

Centre Taille : 5 pi 10 po

5 pi 10 po Poids : 150 lb

150 lb Joueur préféré : Auston Matthews

Auston Matthews Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

22 PJ | 24 B | 18 P | 42 PTS

Évidemment, les formations pee-wee n’ont pas le droit de faire des transactions. Ça va de soi. Malgré tout, le Cyclone de Québec a assurément réussi la plus importante acquisition cette année!

C’est que les parents du jeune Éliot Litalien sont déménagés l’été dernier, du Bas-Saint-Laurent à Québec, pour le travail. Litalien, qui avait terminé au deuxième rang des pointeurs du pee-wee AAA relève l’an dernier avec l’Océanic de l’Est-du-Québec.

Le Cyclone l’a donc accueilli à bras ouverts cette saison et le jeune attaquant a continué sur sa lancée puisqu’il se maintient, de nouveau, parmi l’élite de son groupe d’âge.

Photo Simon Clark

«Éliot fait preuve d’une attitude incroyable. C’est très rare, à son âge, de voir des gars aussi talentueux, mais également humbles et respectueux. On dirait même que des fois, il ne se rend pas compte de tout le talent qu’il a», le décrit son entraîneur, Francis Lemieux.

Mais le jeune attaquant ne se démarque pas que par son attitude exemplaire, assure-t-il.

Photo Simon Clark

«C’est un joueur assez complet. Il a du talent et possède un bon physique. Il possède un super bon lancer et il joue constamment avec la tête haute. Il contrôle bien la rondelle, a de bonnes mains et un bon jeu de pied. Un petit gars comme ça, avec le talent qu’il a en plus de son attitude, c’est sûr qu’il a tout pour réussir.»