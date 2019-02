Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Frédéric Deschênes, le colosse à la ligne bleue

46 Frédéric

Deschênes École : Séminaire Saint-Joseph, M13 majeur (LHPS)

Séminaire Saint-Joseph, M13 majeur (LHPS) Position : Défenseur gaucher

Défenseur gaucher Taille : 5 pi 10 po

5 pi 10 po Poids : 130 lb

130 lb Joueur préféré : Brent Burns

Brent Burns Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

22 PJ | 14 B | 22 P | 36 PTS

Frédéric Deschênes est, parole de son entraîneur Danny Dupont, un «compétiteur né». Ajoutez à cela une charpente de 5 pi 10 po et 130 lb, et vous obtenez un défenseur dominant dans son groupe d’âge!

Et ça se reflète, notamment, sur le plan statistique. L’arrière du Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph domine la colonne des pointeurs chez les défenseurs du M13 majeur (LHPS), avec 36 points en 24 parties, dont 14 buts.

«C’est un joueur qui a maintenu une bonne constance dans ses performances depuis le début de la saison. Ses plus belles habiletés individuelles sont son coup de patin, son lancer, sa vision et son sens du jeu. En plus, il mesure 5 pi 10 po à son âge», mentionne Dupont, qui a dirigé pendant plusieurs années dans la LHJMQ, dont en tant qu’entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst et 2012 à 2014.

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

Même s’il affiche des statistiques impressionnantes pour un défenseur, Deschênes n’est pas simplement un arrière axé sur l’attaque, assure Dupont. Même s’il lui reste encore du travail à faire dans sa gestion de match, Deschênes est déjà un défenseur efficace dans toutes les situations, ajoute l’entraîneur.

«Je dirais que c’est un défenseur polyvalent. Il est responsable défensivement. Ce qui le démarque aussi, c’est que quand le moment est important, il répond présent. C’est un compétiteur né.»