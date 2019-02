Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Kody Dupuis, une éthique de travail irréprochable

96 Kody

Dupuis Équipe : École Lucille-Teasdale, M13 majeur (LHPS)

École Lucille-Teasdale, M13 majeur (LHPS) Position : Centre

Centre Taille : 5 pi 1 po

5 pi 1 po Poids : 98 lb

98 lb Joueur préféré : Sidney Crosby

Sidney Crosby Équipe préférée : Penguins de Pittsburgh Statistiques 2018-2019

25 PJ | 28 B | 32 P | 50 PTS

On ne sait pas si c’est inné ou si c’est en observant son père évoluer, mais le jeune Kody Dupuis est un travailleur infatigable. Littéralement.

Gageons qu’il y a probablement un peu de génétique dans tout ça. Son père, Pascal Dupuis, a fait carrière dans la LNH à force de travail et de persévérance. Pas besoin de dire que la pomme ne semble pas tombée bien loin de l’arbre.

«Ce n’est pas quelque chose dont nous avons parlé, a mentionné Dupuis, qui dirige son fils avec l’école Lucille-Teasdale. C’est sûr que moi, je ne connaissais qu’une façon de faire et c’était l’éthique de travail et la rigueur. Kody est comme ça. Si on pratique à 7 h le matin, il est sur la glace à 6 h 50 et il lance des rondelles.»

Photo Martin Alarie

Cette éthique de travail du jeune Dupuis lui permet d’amasser sa part de points cette année dans la LHPS. Son père le reconnaît: le jeune attaquant est récompensé pour les efforts qu’il met.

Photo Martin Alarie

«Je n’enlève rien à ses habiletés, mais je pense que c’est le feu qui brûle en dedans qui fait qu’il se démarque à ce point. Quand il embarque sur une patinoire, il est all-in. Il s’en vient travailler pour être meilleur et c’est sûr que tu peux compter sur lui dans n’importe quelle situation. Ce n’est pas le joueur qui va déculotter trois joueurs avant de battre le gardien avec une belle feinte. Son succès, il le fait parce qu’il travaille plus fort que ses adversaires», ajoute-t-il.