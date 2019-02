Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Nicolas Jean, le patineur fluide

20 Nicolas

Jean École : Polyvalente Ancienne-Lorette, M13 majeur (LHPS)

Polyvalente Ancienne-Lorette, M13 majeur (LHPS) Position : Ailier gauche

Ailier gauche Taille : 5 pi 7 po

5 pi 7 po Poids : 115 lb

115 lb Joueur préféré : Steven Stamkos

Steven Stamkos Équipe préférée : Lightning de Tampa Bay Statistiques 2018-2019

23 PJ | 30 B | 24 P | 54 PTS

C’est connu, dans le hockey d’aujourd’hui, et ce, peu importe à quel niveau, la vitesse prime. Ça tombe bien, c’est le pain et le beurre de l’attaquant des Athlétiques de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette Nicolas Jean.

C’est grâce à cet atout que l’attaquant de Québec parvient à se maintenir parmi les meilleurs pointeurs du M13 majeur depuis le début de la saison. Il vient actuellement au troisième rang des pointeurs du circuit, derrière Jérémy Leroux.

«Nicolas se démarque par sa vitesse, acquiesce son entraineur Dave Horth. C’est un joueur qui possède un coup de patin fluide et dont les pieds sont constamment en mouvement. Quand il récupère une rondelle libre, il ne prend pas beaucoup de temps avant d’aller chercher sa vitesse maximale, ce qui lui permet de créer des choses en zone offensive. Il possède également un bon tir et, quand on combine ça à sa vitesse, ça fait un joueur dangereux en attaque.»

Photo Simon Clark

Même si Jean fait partie des meilleurs attaquants de la LHPS cette saison, n’allez pas croire qu’il ne pense qu’à engraisser sa fiche personnelle!

«Ce n’est vraiment pas un joueur individualiste. Même s’il est en avant des autres, il ne pense pas juste à lui, au contraire. C’est un bon coéquipier et il est apprécié de l’ensemble des joueurs dans le vestiaire», ajoute Dave Horth.