Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Samuel Lamarche, une progression constante

33 Samuel

Lamarche École : Vert et Noir de l’école Fadette

Vert et Noir de l’école Fadette Position : Gardien

Gardien Taille : 5 pi 9 po

5 pi 9 po Poids : 130 lb

130 lb Joueur préféré : Marc-André Fleury

Marc-André Fleury Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

11 PJ | FICHE : 7-2-1 | 2 BL | MOY : 1,27

Ç'a pas mal toujours été le cas, mais c’est encore plus vrai dans le hockey d’aujourd’hui: la tendance est aux gros gardiens de but qui prennent de l’espace devant leur filet. Et c’est exactement ce que Samuel Lamarche apporte à son équipe pee-wee AAA.

À 5 pi 9 po et 130 lb, disons que le jeune homme masqué de 12 ans possède le physique de l’emploi, pour les joueurs de son groupe d’âge.

«C’est une très bonne personne, soutient tout d’abord son entraîneur Pascal Trépanier. Il possède déjà un bon gabarit et je ne pense pas que ce soit une maturité précoce. Il va continuer à grandir. Il sera un gardien de but qui cadre dans la dynamique actuelle du hockey. Évidemment, il doit encore apprendre à s’habituer à son corps, mais il est combattif et prend de la place devant son filet.»

Photo Chantal Poirier

Ce que l’entraîneur aime surtout, c’est l’éthique de travail de son gardien. S’il n’est pas directement impliqué dans son développement – c’est plutôt l’ancien du Canadien Olivier Michaud qui s’en charge – Trépanier ne reçoit que des bons commentaires à son endroit.

Photo Chantal Poirier

«Il travaille fort à tous les entraînements et il a du plaisir à le faire. Au niveau pee-wee, c’est tout ce que tu peux demander. La progression d’un enfant, ce n’est pas une ligne droite mais si tu travailles fort, tu vas être récompensé en bout de ligne.»