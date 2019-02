Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Sébastien Côté, le mur à la ligne bleue

71 Sébastien

Côté Équipe : École Lucille-Teasdale, M13 majeur (LHPS)

École Lucille-Teasdale, M13 majeur (LHPS) Position : Défenseur gaucher

Défenseur gaucher Taille : 5 pi 10 po

5 pi 10 po Poids : 140 lb

140 lb Joueur préféré : Jack Eichel

Jack Eichel Équipe préférée : Canadiens de Montréal Statistiques 2018-2019

26 PJ | 4 B | 7 P | 11 PTS

Même s’il évolue au sein d’une équipe offensive à l’école Lucille-Teasdale, le défenseur Sébastien Côté ne se démarque pas nécessairement par des chiffres exorbitants. Ça ne change rien, puisqu’il fait tout de même partie de l’élite de son groupe d’âge, selon notre comité d’experts, en raison de sa polyvalence.

Côté est l’un des trois joueurs de son équipe à faire partie de notre palmarès, en plus de Jérémy Leroux et Kody Dupuis. Les deux premiers sont des attaquants qui accumulent les points à la vitesse de l’éclair tandis que Côté, lui, agit plus à titre de stabilisateur de la défensive.

Photo Martin Alarie

«C’est un grand bonhomme et un athlète incroyable, mentionne son entraîneur Pascal Dupuis. C’est l’un des meilleurs joueurs de crosse de la région. Au hockey, il se démarque grâce à son coup de patin, son lancer et son maniement de rondelle. C’est le genre d’arrière que tu peux utiliser dans n’importe quelle situation. Même s’il est battu, il est capable de se reprendre grâce à son patin, son efficacité avec son bâton et son bon sens de l’anticipation.»

Photo Martin Alarie

Le no 71 mesure déjà 5 pi 10 po, ce qui lui confère un avantage évident. Par contre, il possède plusieurs autres qualités, ajoute Dupuis.

Photo Martin Alarie

«On peut voir qu’il a des habiletés», concède l’ancien joueur de la LNH.