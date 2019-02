Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Vincent Murray, une intelligence hockey supérieure

55 Vincent

Murray École : Intrépide de Gatineau (pee-wee AAA)

Intrépide de Gatineau (pee-wee AAA) Position : Défenseur gaucher

Défenseur gaucher Taille : 5 pi 10 po

5 pi 10 po Poids : 130 lb

130 lb Joueur préféré : PK Subban

PK Subban Équipe préférée : Maple Leafs de Toronto Statistiques 2018-2019

16 PJ | 9 B | 8 P | 17 PTS

La majorité des défenseurs sélectionnés dans notre palmarès cette année montrent des chiffres offensifs fort intéressants, mais Vincent Murray est le seul à trôner au sommet des pointeurs de sa formation.

L’arrière de l’Intrépide de Gatineau vient en fait à égalité avec son coéquipier Maxime Dion au premier rang des compteurs de son équipe, avec 17 points. Murray a toutefois atteint ce plateau en 16 parties, contre 19 pour Dion.

Mais, peu importe. Murray fait partie de l’élite de son groupe d’âge cette saison, et ce, pour plusieurs raisons.

«C’est un gros joueur physique, talentueux et doté d’une excellente vision du jeu, l’a complimenté son entraîneur Vince Salera. Son intelligence hockey est en avance sur les autres joueurs de l’équipe. De plus, il possède un excellent tir frappé. Pour moi, c’est le genre de joueur qui peut changer l’issue d’un match à lui seul. On peut l’utiliser dans n’importe quelle situation, que ce soit dans des matchs serrés, quand on tire de l’arrière ou quand l’autre équipe retire son gardien de but. Il est fiable dans les deux sens de la patinoire.»

Photo Martin Alarie

Évidemment, Murray fait partie des joueurs marqués par les équipes adverses.

Photo Martin Alarie

«C’est un joueur que les autres équipes ne veulent pas affronter. Ils s’attardent souvent à mettre un joueur sur lui. Je peux comprendre, parce que c’est un joueur dominant. Il est aussi très sérieux en dehors de la glace et il s’est présenté cette année en excellente forme physique.»