Les 20 meilleurs pee-wee du Québec: Xavier Veilleux, le leader incontesté

23 Xavier

Veilleux École : Cyclone SSF-Québec (pee-wee AAA)

Cyclone SSF-Québec (pee-wee AAA) Position : Défenseur gaucher

Défenseur gaucher Taille : 5 pi 6 po

5 pi 6 po Poids : 130 lb

130 lb Joueur préféré : Jonathan Toews

Jonathan Toews Équipe préférée : Blackhawks de Chicago Statistiques 2018-2019

20 PJ | 7 B | 8 P | 15 PTS

Xavier Veilleux possède plusieurs qualités sur la patinoire et c’est pour ces raisons que notre comité d’experts l’a sélectionné parmi les six meilleurs défenseurs au Québec. Toutefois, son impact va au-delà des habiletés individuelles, assure son entraîneur avec le Cyclone de Québec Francis Lemieux.

Ce dernier avait aussi dirigé Veilleux l’an dernier puisque ce dernier était le seul joueur de première année à avoir percé la formation pee-wee AAA.

«C’est un défenseur hors pair. Même l’an dernier, en tant que première année, il faisait partie des joueurs les plus matures de l’équipe. Cette année, c’est notre capitaine et un leader incroyable. Il est toujours là pour ses coéquipiers. En plus, il est attentif, il écoute et il est respectueux envers ses coéquipiers et les entraîneurs.»

Photo Simon Clark

Sur la glace, maintenant, Veilleux est non seulement le meneur à la défensive de son équipe, mais il fait aussi partie des rouages les plus importants de sa formation.

Photo Simon Clark

«C’est notre quart-arrière. Sur l’avantage numérique, c’est lui qui va jouer en haut afin de s’assurer que tout roule bien. C’est un peu la pierre angulaire, autant en attaque qu’en défensive, de l’équipe. Il est bon dans toutes les facettes du jeu. En plus, c’est un jeune très humble et qui a les deux pieds sur terre. Il ne se prend pas pour un autre.»