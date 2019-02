Les exploits du «Napoléon» égyptien

L’égyptologue et romancier de renommée mondiale Christian Jacq s’est inspiré des fresques peintes dans le tombeau de Thoutmosis III, l’un des plus grands rois de l’Égypte ancienne, pour raconter l’histoire de celui qu’on surnomme le « Napoléon » égyptien. Écrit au « je », Pharaon est remarquable à tout point de vue.

Le jeune et brillant souverain a mené 17 campagnes militaires pour aplatir son ennemi et conduit son armée de métier aussi loin que l’Euphrate.

« La plupart des tombes sont pleines de couleurs, de beaux dessins. C’est très joyeux, les tombes égyptiennes. Et lui, c’est que des dessins ! Il y a une première petite salle avec un certain nombre de figures qui représentent les puissances créatrices du jour et de la nuit. On descend un petit peu et on arrive dans une salle qui est de forme ovale, comme le fameux cartouche. En égyptien, ça s’appelle “le circuit de l’univers”. »