Les immigrants au secours du Québec

Et quelle mauvaise décision de mettre au rebut les 18 000 dossiers d’immigration prêts à être traités ! François Legault et son ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barrette­­ devraient plutôt en accélérer le traitement. Ça aiderait le gouvernement Legault à pourvoir plus rapidement les quelque 109 300 postes vacants au Québec.