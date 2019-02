Les mots dits du samedi

Va cueillir des fraises

La dictée corrigée de samedi dernier : Prends ton temps, souris, chante, cueille des fraises, si tu veux. Vas-y, mais ne perds pas ton temps. Ta vie est un peu en désordre ? Mets-y un peu d’ordre. Au présent de l’impératif, les verbes en er ne prennent pas de s à la deuxième personne du singulier (chante), contrairement à ce qui est la règle au présent de l’indicatif. Simple ? Pas vraiment. Devant les pronoms en et y, les verbes en er acceptent un s à la 2e personne du singulier (vas-y) pour une question d’euphonie. Et les verbes qui se terminent par -ir, -oir et -re à l’infinitif ? Ils commandent pour la plupart un s à la deuxième personne du singulier du présent de l’indicatif (prends ton temps, ne perds pas ton temps, souris, mets-y de l’ordre). Mais, capricieux, quelques-uns des verbes en ir ne veulent pas du s final : offrir, par exemple, et souffrir, ouvrir cueillir (cueille des fraises)...

Les religieuses avaient tort

Comme P. Lacas, Marielle C. se rappelle qu’« au temps des études des baby-boomers, les religieuses enseignantes soutenaient que l’expression la grande majorité était incorrecte puisque la majorité signifie la plus grande partie d’un ensemble. Qu’en est-il ? » Eh bien, les religieuses avaient tort. Rien n’empêche de joindre les adjectifs grande, ou immense, ou petite au nom majorité. Une petite majorité des électeurs, c’est peut-être 51 %, 52 % d’entre ces personnes. À votre choix. Une grande majorité, c’est... une large majorité. Évidemment, on évitera la locution « la plus grande majorité » qui est un pléonasme, le mot majorité signifiant déjà le plus grand nombre. Un lecteur, J. Michaud se demande, lui, si la majorité ne devrait pas désigner seulement des personnes « et non des objets ou des concepts ». La (ou une) majorité accompagnera peu souvent un nom de chose, d’entité, mais cette forme n’est pas fautive. Ex. : La majorité des régions ont (ou a) voté pour l’abolition de l’hiver.

La dictée de la semaine

Christophe et Iam se sont réprimandé... sans retenue... Heureusement, cette chicane fut sans conséquence... Ils se sont quitté... sans remord... avec la promesse de s’écrire un mot, sans faute...

Corriger s’il y a lieu

Un estimé des coûts

L’agenda de la réunion

J’ai payé 100 $ pour ce chandail

Les lettres mêlées

T Q U E E H S O M I I R

Définition : Relatif à l’égalité des températures ; qui comporte une isolation thermique. Quel est ce mot ?

Réponses

La dictée : Christophe et Iam se sont réprimandés sans retenue. Heureusement, cette chicane fut sans conséquence (ou conséquences). Ils se sont quittés sans remords avec la promesse de s’écrire un mot, sans faute. Corriger s’il y a lieu : Une estimation des coûts. L’ordre du jour de la réunion. J’ai payé ce chandail 100 $. Les lettres mêlées : isothermique.