Polytechnique prête à lâcher sa «chaire Huawei»

Alors qu’explosent au pays les craintes d’espionnage de la Chine, le dirigeant de Polytechnique Montréal se dit prêt à renoncer à sa chaire de recherche financée à coup de millions de dollars par Huawei, si Ottawa l’exige.

« Si on nous dit demain matin : “Vous arrêtez.” On arrêtera. Ça, c’est clair », a indiqué au Journal le directeur général de Polytechnique Montréal, Philippe A. Tanguy, après une conférence du président directeur général de Desjardins, Guy Cormier, à l’école de génie, jeudi dernier.

M. Tanguy a fait cette déclaration après avoir reçu un chèque de 1,25 million $ de Desjardins pour un programme spécial en cybersécurité et intelligence artificielle.

Quand on lui a demandé s’il trouvait contradictoire d’avoir à la fois ce partenariat en cybersécurité et une chaire de recherche financée à 2,45 millions $ par Huawei, qui inquiète les services secrets du Five Eyes, il a renvoyé la balle au gouvernement.

« S’il y a contradiction, le gouvernement fédéral me dira qu’il y a contradiction. Tant et aussi longtemps qu’il me finance, et qu’il nous finance, la réponse est chez lui », a-t-il lancé.

Liens étroits

Huawei et Polytechnique Montréal entretiennent des liens étroits. L’école québécoise abrite la Chaire de recherche industrielle CRSNG Huawei sur les technologies sans fil de l’avenir du professeur Ke Wu, ce qui pose des enjeux de propriétés intellectuelles.

En plus de sa « chaire Huawei », l’institution compte dans ses rangs le professeur Vahid Partovi Nia, qui est le scientifique principal en apprentissage automatique du centre de recherche de Huawei à Montréal, selon son profil LinkedIn.

Une proximité qui ne semble pas avoir échappé au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui a rencontré les dirigeants de Polytechnique Montréal et de l’Université McGill en octobre dernier, selon The Globe and Mail.

« Pas de preuve »

De son côté, Huawei a toujours vigoureusement nié ces accusations d’espionnage.

Même chose pour le gouvernement chinois, qui pointe du doigt les Américains.

« Il n’y a pas de preuve que Huawei fait de l’espionnage », avait dit au Journal le Consul général de Chine à Montréal, Xueming Chen, dans une rare entrevue à ses bureaux, le mois dernier.

Le Canada n’a toujours pas banni Huawei du réseau 5G, comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie... un scénario que redoutent les Telus et Bell, qui craignent de perdre des centaines de millions de dollars en équipement si cela se produit.